Итальянское мороженое по-австрийски

Жители австрийской столицы уже более 130 лет выстраиваются в очередь, чтобы отведать лакомство от семьи Молин-Прадель, одной из старейших династий мороженщиков Вены.

"Он демократизировал мороженое, которое раньше могли позволить себе лишь богачи", - говорит Сильвио Молин-Прадель о своем прапрадеде Арканджело, который начинал с уличной торговли на тележках в Вене в 1886 году. - Наша долина в Италии, откуда мы родом, называется Валь-ди-Золдо. Она расположена в Доломитовых Альпах. В 1880-х годах там царила нищета, и люди были вынуждены искать выхода".

Мороженое в Австро-Венгерской империи было известно давно. В Вене его уже подавали на императорский стол дворца в Шенбрунне. Но для простых людей это было недоступно, и тогда на помощь пришли итальянцы. В чём же заключается секрет вкусного мороженого?

"Хорошее итальянское мороженое должно быть приготовлено из натуральных продуктов - мы используем только органические. Покупаем молоко, масло, сливки, йогурт, фрукты каждый день, они должны быть свежайшими", - рассказывает Сильвио.

Каждый австриец в среднем покупает около 8 литров мороженого в год, тогда как итальянцы потребляют лишь 6 литров на человека. Австро-Венгерская империя одной из первых отдала предпочтение итальянскому мороженому, прежде чем оно завоевало весь Старый континент, а сейчас плотность кафе-мороженых в Вене самая высокая в Европе.