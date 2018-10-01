Массовые захоронения жертв землетрясения

Погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии хоронят во временных братских могилах: погода стоит жаркая, влажная, и угроза эпидемий высока. Число жертв превысило 1200 и ещё может возрасти; идентификацию предполагают провести позже, а сейчас главная задача - найти под развалинами останки и позаботиться о выживших.

Землетресение силой 7,4 балла по шкале Рихтера произошло в на острове Сулавеси в пятницу, вызвав цунами. Высота волн достигала 6 метров. До некоторых сильно пострадавших населённых пунктов спасатели только добрались.

Разрушен прибрежный город Палу, тысячи домов лежат в руинах. Люди в панике стараются покинуть зону бедствия, но вывезти всех невозможно. По данным индонезийского Национального агентства по поиску и спасению, обеспечить хотя бы самым необходимым потребуется около 2,5 миллионов человек.

Работающий на Сулавеси журналист Том Ченг рассказывает:

"Среди людей растёт недовольство. Вчера мы видели, как президент посетил зону бедствия и пообещал, что полиция и военные будут прилагать все усилия и работать круглосуточно. Но жители Палу видят, что этого недостаточно. Особенно когда время идёт, а они не получают помощи, в которой так сейчас нуждаются".

Во время землетрясения сошли селевые потоки, которые могли уничтожить расположенные в районе Палу населённые пункты. Судьба многих их жителей пока неизвестна. Плохо действует связь, и нет полной информации из района Дунгала, где находился эпицентр подземных толчков. Население Дунгала составляет не менее 300 тысяч человек.