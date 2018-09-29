Индонезия: число погибших достигло 384 человек

До 384 возросло число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами, которые обрушились на индонезийский остров Сулавеси. Об этом сообщило в субботу национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий. По его данным, счет раненым идет на сотни.