До 384 возросло число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами, которые обрушились на индонезийский остров Сулавеси. Об этом сообщило в субботу национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий. По его данным, счет раненым идет на сотни.
Индонезия: число погибших достигло 384 человек
Индонезия: число погибших достигло 384 человек
Больше всего жертв в городе Палу на западе острова. Этот город с 350-тысячным населением находится в 1 600 километров от столицы Индонезии Джакарты. В пятницу вечером здесь должен был состояться фестиваль. Сотни людей готовились к нему на пляже, когда на них обрушились двухметровые волны, вызванные подземным толчком магнитудой 7,5.
"Я уже поручил министру, в чью компетенцию входят политические вопросы и вопросы безопасности, координировать работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, - заявил в эфире национального телевидения президент Индонезии Джоко Видодо. - К работе должно подключиться Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий, а также главнокомандующий Вооруженными силами, которому предстоит организовать поисково-спасательную операцию, эвакуацию и обеспечить людей всем необходимым".
В Палу и окрестностях разрушены многочисленные жилые дома, магазины, отели и больницы. Снесены мосты, размыты автотрассы, нет электричества.
Сильные подземные толчки привели также к закрытию международного аэропорта городе из-за частичного разрушения взлетно-посадочной полосы. Тем не менее двум военно-транспортным самолетам "Геркулес" удалось доставить в район бедствия предметы первой необходимости.
Два месяц назад на другом индонезийском острове - Ломбок - произошла серия землетрясений, в результате которых более 500 человек погибли.