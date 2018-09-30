В пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами районах Индонезии проводятся операции по поиску людей, оказавшихся под завалами. Вместе со спасателями здесь работают добровольцы. Один из них рассказывает, что помог спасти трёх человек и слышал голоса тех, к кому добраться пока не удаётся: «Мы пытались их приободрить, чтобы они не падали духом, хотя и оказались в ловушке, между жизнью и смертью. Они там, должно быть, в полной темноте, без света, но мы могли только поддержать их словами... Я простой доброволец и хочу лишь одного – спасти жизни»
Индонезия: помощь пострадавшим
Индонезия: помощь пострадавшим
Власти планируют выделить крупные суммы на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим. Здесь пытаются организовать раздачу продовольствия, питьевой воды, медикаментов и других предметов первой необходимости, но несмотря на принимаемые меры, гуманитарной помощи на всех не хватает. Голодные люди выносят продовольствие из разрушенных магазинов на глазах у полиции, которая не в состоянии этому препятствовать.
В городе Палу только в воскресенье возобновилась работа аэропорта. Отсюда военным грузовым самолётом были эвакуированы в Макассар 200 человек – прежде всего, раненые, а также приехавшие сюда туристы, которые не могли вернуться домой.