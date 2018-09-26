Новая "живая богиня" Непала - Кумари - впервые явилась народу 24 сентября на религиозном празднике в Катманду. Ежегодный фестиваль Индра Джатра в честь Индры, бога дождя и неба, отмечает конец сезона муссонов.

Четырёхлетняя Тришна Шакья была избрана богиней Кумари в прошлом году в соответствии с многовековой традицией. Теперь она живёт в храме, вдали от дома и своей семьи, пока не достигнет половой зрелости. Выходить оттуда Тришна сможет лишь 13 дней в году, чтобы принять участие в религиозных праздниках, причём ноги её при этом не должны касаться земли. Непальцы верят, что увидеть выходящую из храма Кумари приносит удачу.

Кумари считается земным воплощением богини Кали и почитается до тех пор, пока у девочки не начнёнтся первая менструация. После этого её возвращают в семью и выбирают другую "живую богиню". Некоторые непальские индуисты и буддисты считают также Кумари воплощениемТаледжу Бхавани, богини силы.

Правозащитники критикуют выборы "живой богини": они считают, что ребёнка таким образом лишают нормального детства и нарушают его права.

В 2008 году Верховный суд Непала постановил, что Кумари должна получать в храме образование и сдавать экзамены.