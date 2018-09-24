На штурм столбов - на шипах

19-летний англичанин Дэн Уилан стал победителем состоявшегося в эти выходные Чемпионата мира по скоростному подъему на 25-метровые полированные деревянные столбы. Соревнования принимал городок Альчестер в Уэст-Мидлендс, куда съехались несколько десятков участников, любителей этого оригинального вида спорта и просто зевак. Чтобы подняться на столб с помощью надетых на обувь шипов и специальной шлейки, новому чемпиону понадобилось всего 9 и 96 сотых секунды. Второе место занял победитель предыдущих состязаний Грант Гэллер. Дэн Уилан удивляет не только своей молодостью, но и тем, что не тренируется специально, рассчитывая на поддержание формы за счет работы арбористом (или "древесные хирурги", как еще называют специалистов по обслуживанию и уходу за деревьями как за индивидуальными организмами). Этот вид спорта возник в Северной Америке, где лесорубы таким образом взбирались на самые большие деревья. Как и положено, победителя после завершения соревнований бросили в опилки и облили водой.