Видео. Папа Лев XIV приводит к присяге 28 новых швейцарских гвардейцев в Ватикане

Новые рекруты Папской швейцарской гвардии принесли присягу на верность папе Льву XIV 6 мая во время церемонии в Ватикане. 28 новых алебардщиков принесли присягу в присутствии понтифика; впервые более чем за 50 лет глава Католической церкви лично возглавил церемонию приведения к присяге.

Церемония приурочена к годовщине разграбления Рима в 1527 году, когда 147 швейцарских гвардейцев погибли, защищая папу Климента VII. Во время присяги каждый новобранец возлагал руку на знамя гвардии и произносил клятву на родном языке, обещая защищать папу и его законных преемников даже ценой собственной жизни.

Папа Лев XIV обратился с посланием к новым «защитникам Церкви». Узнаваемые по своим сине-золотисто-красным униформам в ренессансном стиле и серебряным кирасам, швейцарские гвардейцы отвечают за личную безопасность папы и охрану Апостольского дворца.

Основанное в 1506 году папой Юлием II подразделение считается самой маленькой и древней действующей армией в мире. Кандидаты должны быть практикующими католиками, гражданами Швейцарии мужского пола, холостыми, в возрасте от 19 до 30 лет, ростом не ниже 1,74 метра, прошедшими военную подготовку в швейцарской армии и имеющими как минимум аттестат о среднем образовании. Новобранцы заключают контракт минимум на 26 месяцев.

Хотя их широко ассоциируют прежде всего с церемониальными функциями, гвардейцы являются профессиональным воинским подразделением, отвечающим за защиту 44‑гектарного государства Ватикан. Гвардейцы могут вступать в брак после пяти лет службы или, если они имеют звание капрала, по достижении 25 лет и трёх лет службы.