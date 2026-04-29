АРХИВ: Туристы проходят мимо белых цветов, распустившихся на дереве в Скульптурном саду Национальной галереи искусства в Вашингтоне, четверг, 20 марта 2014 года,
No Comment

Видео. Сотни приходят понюхать редкий «трупный цветок» в Лондоне

Последние обновления:

В лондонский сад Кью хлынули посетители, чтобы увидеть и ощутить запах редкого титан-арума, известного своим отвратительным зловонием.

Сотни посетителей собрались в Королевском ботаническом саду Кью в Лондоне, чтобы увидеть редкое цветение аморфофаллуса титанического, который из-за резкого запаха, напоминающего гнилое мясо, часто называют «трупным цветком».

Это растение, которому для цветения требуются годы, выделяет этот запах, чтобы привлечь опылителей. Предполагается, что цветок продержится до 48 часов, прежде чем завянуть.

Посетители сравнивали запах с собачьим дыханием или протухшими носками, что только подогревало любопытство и привлекало в оранжерею толпы людей.

«Производит сильное впечатление. Гораздо больше, чем я ожидал. Запах не такой уж ужасный, если только до вас время от времени не долетает очередная волна, и тогда он немного напоминает собачье дыхание», – рассказал AFP инженер-химик Джо Фрюин.

