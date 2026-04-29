Видео. Greenpeace проводит пляжную акцию против нефти и газа на конференции в Колумбии

Активисты Greenpeace провели акцию протеста на пляже в колумбийской Санта-Марте, развернув крупные надписи в поддержку возобновляемой энергетики и с призывом отказаться от ископаемого топлива.

Акция совпала с международной конференцией, собравшей около 60 стран и посвящённой переходу от ископаемого топлива.

С воздуха были видны лозунги «возобновляемая энергия во имя мира» и «солнце и ветер — энергия будущего».

По словам активистов, цель акции — подчеркнуть, насколько срочно необходимо бороться с изменением климата, и побудить правительства ускорить усилия по обеспечению справедливого энергетического перехода.