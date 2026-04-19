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Робот примет участие в пекинском полумарафоне
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Видео. Китай задействует гуманоидных роботов в пекинском полумарафоне

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В Пекине Китай испытал гуманоидных роботов в условиях настоящих гонок. Соревнование показало прогресс в выносливости, равновесии и поведении ИИ; инженеры считают это шагом к широкому внедрению.

В Китае 19 апреля 2025 года в Пекине прошёл полумарафон, в котором на дистанции 21,1 км рядом с людьми бежали гуманоидные роботы — впервые для китайской робототехнической отрасли. Зрители, среди которых было много семей, выстроились вдоль трассы, чтобы увидеть забег, прошедший в технологической зоне E-Town и призванный испытать машины в условиях, максимально приближённых к реальным.

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В забеге участвовали около 20 роботов, среди них победившая модель Tiangong Ultra, преодолевшая дистанцию за 2 часа 40 минут 42 секунды. По словам организаторов, соревнование ознаменовало переход от контролируемых лабораторных условий к сложной общественной среде, где машинам приходится приспосабливаться к толпам, неровному покрытию и меняющейся обстановке.

Разработчики обучали роботов на основе данных профессиональных бегунов, оттачивая шаг, баланс и энергоэффективность. Забег также дал инженерам возможность оценить выносливость и устойчивость на длинной дистанции — ключевые вызовы для мобильности гуманоидных роботов.

Китай рассматривает направление гуманоидной робототехники как стратегическую отрасль с широкими перспективами в сфере услуг и промышленности. Планируются новые соревнования, в том числе связанные с World Humanoid Robot Games, по мере того как разработчики стремятся сократить отставание от человеческих возможностей.

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