Видео. Испания добивается более тесных связей с Китаем на фоне глобальной напряженности

Встреча, проходящая в рамках двухдневного визита, состоялась на фоне стремления Испании занять место между крупнейшими державами и добиваться дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана. Санчес также должен встретиться с премьером Ли Цяном и главным законодательным руководителем страны Чжао Лэцзи перед отъездом в среду, что подчеркивает значение этой поездки для внешней политики Испании.

Этот визит стал уже четвертой поездкой Санчеса в Китай с 2023 года — необычайно высокая частота для европейских лидеров. Испания, страна с населением около 48 миллионов человек, в последнее время заняла более самостоятельную позицию, в том числе ограничив доступ американских военных к ряду баз во время конфликта вокруг Ирана, что привлекло внимание как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.

В понедельник Санчес выступил в Университете Цинхуа, призвав Китай играть более заметную роль в многополярном мире и добиваться более тесного сотрудничества ЕС и Китая в сфере миротворчества и посредничества в конфликтах. Аналитики считают, что визит отражает намерение Мадрида укреплять экономические связи с Китаем, прежде всего в торговле, технологиях и инфраструктуре, при этом оставаясь твердо выровненным по курсу Европейского союза.