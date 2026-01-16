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Женщины танцуют на снегу
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Видео. Япония: традиционная церемония толчения риса состоялась в заснеженной деревне префектуры Аомори

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В японской префектуре Аомори женщины в кимоно провели церемонию Тауэ Мочицуки по отбиванию риса во время снегопада, в надежде на хороший урожай и защиту семьи.

В Аомори утро началось под толстым слоем снега. Здесь на этой неделе женщины в ярких кимоно собрались на обряд, укоренённый в повседневной жизни. В деревне Хигасидоори танцовщицы исполнили Таэ Мочицуки, церемонию выбивания риса, которую проводят в местном храме. Пять женщин стояли вокруг небольшой ступки, выбивая рис для моти деревянными молотками, пока снег шёл непрерывно.

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Танцу предшествовали песни, которые исполняли перед домами, занесёнными свежим снегом. Жесты простые и повторяющиеся, они призваны просить о хорошем урожае и защищать семьи в течение года. Холод усложнял работу, особенно для новичков, но настроение оставалось спокойным и сосредоточенным.

Передаваемый из поколения в поколение, этот обряд теперь признан нематериальным объектом народного культурного наследия. Он восходит к совместному приготовлению моти, древней земледельческой традиции, связанной с молитвами об обильном урожае.

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