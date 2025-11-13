Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Иммерсивная выставка «Последние дни Помпеи» оживляет древний город в Лондоне
No Comment

Видео. Древнеримские Помпеи вновь открыты благодаря иммерсивным технологиям

Последние обновления:

Новая иммерсивная выставка позволяет посетителям пережить последние дни Помпей благодаря виртуальной реальности, масштабным проекциям и историческим реконструкциям.

Новая иммерсивная выставка в лондонском выставочном центре ExCeL оживляет древний город Помпеи с помощью виртуальной реальности, крупноформатных проекций и исторических инсталляций.

Открывающаяся 14 ноября выставка «Последние дни Помпеи» займёт площадь 3 000 квадратных метров и объединит более десяти галерей. В экспозиции представлены подлинные реликвии.

Посетители в том числе смогут исследовать с полным погружением в реальность знаменитую Виллу Мистерий.

Выставка уже привлекла 750 000 посетителей по всему миру. В Лондоне она будет проходить 16 недель, а затем отправится в Шанхай и Буэнос-Айрес.

