Видео. Древнеримские Помпеи вновь открыты благодаря иммерсивным технологиям

Новая иммерсивная выставка в лондонском выставочном центре ExCeL оживляет древний город Помпеи с помощью виртуальной реальности, крупноформатных проекций и исторических инсталляций.
Открывающаяся 14 ноября выставка «Последние дни Помпеи» займёт площадь 3 000 квадратных метров и объединит более десяти галерей. В экспозиции представлены подлинные реликвии.
Посетители в том числе смогут исследовать с полным погружением в реальность знаменитую Виллу Мистерий.
Выставка уже привлекла 750 000 посетителей по всему миру. В Лондоне она будет проходить 16 недель, а затем отправится в Шанхай и Буэнос-Айрес.