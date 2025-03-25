Украина продолжает подготовку новобранцев к боевым действиям с российской армией. Как отмечают наблюдатели, Киев пытается расширить категорию лиц, подлежащих призыву, в том числе 18-летних.

Правительство создает центры по призыву на военную службу и объявило о новом годичном контракте для самых молодых. Команда RTVE побывала в Донбассе, где на прошлой недели проходили подготовку новобранцы и добровольцы, готовые противостоять российскому вторжению.

24-я механизированная бригада продвигается к линии фронта. Но сегодня им не придётся встретиться с врагом лицом к лицу, поскольку это всего лишь тренировка. Они еще не научились в совершенстве перезаряжать оружие и время от времени получают выговор от командира. Этим мужчинам больше 40 лет, они привыкают держать в руках оружие. Но только лучшие из участников тренинга отправятся на передовую.

Алексей ремонтировал автомобили на Западной Украине, пока его не мобилизовали два месяца назад. "Я воспринял это естественно", - говорит он. Продолжение противостояния российскому вторжению, которое продолжается более трёх лет, единственный вариант. Эр-Рияд находится в 4000 километров на карте и ещё дальше от их реальности.

Согласно последнему соцопросу, 82% украинцев считают, что страна должна продолжать борьбу, даже если США прекратят поддержку. Лишь 8% респондентов ответили, что в таких условиях они больше склоняются к принятию капитуляции.

"Я не верю в переговоры, я не верю в это перемирие. Защита нашей страны - единственное, что мы можем сделать", - говорит 50-летняя Наталья, волонтер из Сумов и мать троих детей. Все, что им нужно здесь, - это оружие и боеприпасы. На войне тишина - это дар, которым они учатся наслаждаться. Через три недели они завершат обучение и покинут тренировочный лагерь.