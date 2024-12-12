Видео. Без комментария: деревня Санты переполнена посетителями в рождественский сезон

В деревню Санта Клауса с каждым годом съезжается все больше гостей со всей Европы, но местные жители предупреждают, что массовый туризм приводит к росту цен на жилье, снижению доступности долгосрочного жилья и превращению центра города в "пространство для транзита".

В то время как одни жители требуют ужесточить регулирование краткосрочной аренды, другие подчеркивают экономическую выгоду. Мэр Улла-Кирсикка Вайнио считает, что необходимо принять национальное законодательство, чтобы сбалансировать рост и благосостояние сообщества.