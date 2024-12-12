Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Парк развлечений "Деревня Санта-Клауса
No Comment

Видео. Без комментария: деревня Санты переполнена посетителями в рождественский сезон

Последние обновления:

С приближением Рождества Рованиеми, столица финской Лапландии, наполняется туристами, желающими встретить Санту, увидеть северное сияние и окунуться в зимнюю страну чудес.

В деревню Санта Клауса с каждым годом съезжается все больше гостей со всей Европы, но местные жители предупреждают, что массовый туризм приводит к росту цен на жилье, снижению доступности долгосрочного жилья и превращению центра города в "пространство для транзита".

В то время как одни жители требуют ужесточить регулирование краткосрочной аренды, другие подчеркивают экономическую выгоду. Мэр Улла-Кирсикка Вайнио считает, что необходимо принять национальное законодательство, чтобы сбалансировать рост и благосостояние сообщества.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА