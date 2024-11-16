Автобус с иностранными туристами перевернулся в США, несколько человек погибли
Видео. Новости дня | 16 ноября — вечерний выпуск
ЕС и США подтвердили обязательства ввести 15-процентные тарифы на европейские товары и избавить от пошлин американские
Австралийского врача обвиняют в подсматривании в туалете
ООН впервые официально подтвердила голод в секторе Газа
Министр обороны Израиля предупредил, что город Газа может быть разрушен, если ХАМАС не примет условия прекращения огня
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва автомобиля и нападения на вертолет в Колумбии
Спасенная в Турции маленькая горилла Зейтин возвращается домой
В каких странах может состояться встреча Зеленского и Путина?
Дания. Экс-министр предстал перед судом за хранение детской порнографии
Euroverify. Выезжающим за пределы ЕС французам грозят более строгие налоговые проверки?
Малые и средние предприятия Европы страдают от кибермошенничества
Познакомьтесь с Мир Теймуром, керамистом который формирует творческое наследие Азербайджана из глины
Экс-президент Бразилии Болсонару планировал попросить убежища в Аргентине
Республиканцы перекраивают избирательные округа в Техасе
Что европейцы думают о налогах?
Союзники России Беларусь и Иран договорились об укреплении обороны в рамках целого ряда соглашений
Израиль утвердил вызывающий критику проект строительства поселений на Западном берегу
Правда ли, что в Париже больше всего смертей от жары?
