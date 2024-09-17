Гольф в Фесе: Экскурсии по Медине и раунд в Royal Golf De Fes

Присоединяйтесь к Имми Баркли во время её путешествия в Фес, где она заглянет внутрь стен медины и откроет для себя уникальный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Богатые ремесленные традиции Марокко по-прежнему живы и процветают в Фесе. Присоединяйтесь к Имми, которая погрузится в атмосферу самого известного базара Феса, где ароматы натуральной кожи, свежей выпечки и парфюмов оживляют чувства. Урок гончарного мастерства позволит нам ещё ближе познакомиться с уникальным видом городского искусства, демонстрируя красочный процесс создания марокканской мозаики.

Из атмосферы городской жизни Имми переходит к активному отдыху, присоединяясь к игре в гольф на поле Royal Golf De Fes протяжённостью 6026 метров, расположенном на исторической оливковой ферме, где возведены внушительных размеров бункеры и открывается живописный вид на озеро. Гринкипер Джауад Лайачи расскажет об особенностях этого поля для гольфа, а затем мы отправимся на ужин в изысканный Riad de Fes, где нас ждут изысканные марокканские деликатесы.