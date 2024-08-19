Лиссабон ищет способы обуздать массовый туризм

By Euronews

Жители португальской столицы ищут баланс между прибылью от туризма и комфортом

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жители португальской столицы ищут способ обуздать массовый туризм - найти баланс между прибылью и комфортом

Жители Лиссабона ищут способ обуздать массовый туризм. В июне этого года Португалия приняла три миллиона туристов — на 7% больше, чем месяцем ранее. И хотя иностранцы вливают деньги в местную экономику, многие горожане говорят, что это уже слишком много.

«За последние пять-шесть лет это превратилось в беспорядок. Во всем районе произошли серьёзные изменения не в лучшую, а в худшую сторону», — говорит жительница Лиссабона.

Многие надеются, что правительство введёт ограничительные меры — например, суточные квоты и увеличенные налоги.

Мадалена Мартинш, активистка движения за устойчивый туризм:

«Мы не собираемся притеснять туристов, вовсе нет, это не наша цель. Мы хотим, чтобы туристы стали нашими союзниками и поняли, что здесь есть проблема».

Один из местных политиков считает, что разгрузить оживленные улицы поможет ограничение количества тук-туков — лёгкого туристического транспорта.

Филипе Анакорета Коррейя, заместитель мэра Лиссабона:

«Это решение позволяет сбалансировать то, что важно, сохранить сектор экономики, занимающийся развлечением туристов, но в то же время совместить это с интересами города, в котором живут люди и где должны быть баланс, мир, качество жизни и уважение друг к другу».

И хотя многие туристы понимают бедственное положение португальцев, другие не видят причин отказаться от наслаждения пейзажем.

«Здесь много транспорта, мы долго ехали на автобусе, пытаясь добраться до вершины, но я из Лондона, так что мы привыкли к пробкам. Меня бы это не отпугнуло. Здесь так красиво. Почему бы и не рассказать об этом другим?», — рассказывает турист из Великобритании.

Португалия присоединилась к целому ряду стран Европы, таких как Испания, которые пытаются найти баланс между прибылью от туризма и комфортом местных жителей.