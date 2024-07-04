Амстердам уберет круизные суда из центра ради экологии и тишины

Амстердам планирует запретить заход круизных судов в центр города. Там не боятся финансовых потерь,так как туристы смогут легко добраться до столицы общественным транспортом.

РЕКЛАМА

Амстердам примет меры, чтобы справиться с огромным потоком туристов. Среди них - план по переносу круизного терминала из центра. К 2035 году ни одному судну не разрешат больше причаливать в столице.

В настоящее время к пассажирскому терминалу Амстердама допускают 190 судов, но с 2026 года их останется не более 100. Остальные перенаправят - главным образом в Роттердам.

Чем мешают суда?

К 2027 году все суда в амстердамском терминале должны будут использовать исключительно береговое электричество, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. "Так город реализует желание муниципалитета покончить с круизным терминалом в Амстердаме, - пояснил представитель мэрии. - Запрет на круизные суда - часть широкого пакета мер по ограничению роста туризма и улучшению комфорта для местных жителей".

Заместитель мэра Хестер ван Бюрен добавил: "Круизы - это загрязняющий окружающую среду вид туризма, который способствует скоплению людей и вредным выбросам в атмосферу города".

Каковы последствия?

Хотя программа поможет улучшить экологическую обстановку в Амстердаме, есть опасения, что доходы от туризма сократятся, главным образом, у музеев, ресторанов и отелей. Городской совет признал такую возможность, напомнив, что на практике речь идет об очень малой доли "утерянных" туристов.

Сегодня круизы приносят городу около 105 миллионов евро годового дохода, и, несмотря на перенос терминала, ситуация сильно изменится. Подсчитано, что ежегодно Амстердам посещает около 21 миллиона человек, и лишь один процент прибывает на круизных судах. Даже если гостей перестанут высаживать в центре города, они легко смогут посетить его благодаря системе общественного транспорта мирового класса.