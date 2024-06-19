Дом по цене капучино: Сицилия вновь распродает заброшенное жилье

Италия с успехом продолжает эксперимент по привлечению в малонаселенные районы новых жителей, предлагая им купить там дома за символическую цену. Правда, новоселам придется вложиться в ремонт.

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В 2019 году южный итальянский городок Самбука-ди-Сицилия получил широкую известность благодаря инициативе по продаже домов за 1 евро.

Подобные схемы были разработаны, чтобы привлечь новых владельцев в сельские регионы, переживающие отток жителей. Но если в некоторых местах инициатива провалилась, то Самбука-ди-Сицилия оказалась крайне востребовванной. Покупатели приезжали туда даже из США и с Ближнего Востока. Сделки с недвижимостью позовлили привлечь в местную экономику около 20 миллионов евро.

Теперь сицилийский городок вновь готовится выставить на аукцион очередную партию домов. Однако, как и в прошлый раз, потенциальным покупателям следует знать нюансы, учитывая, что цена выросла. Правда, ненамного: теперь здесь продают 10 домов по 3 евро каждый.

Строения расположены в так называемом старом городе. Речь идет о жилищах, заброшенных после землетрясения 1969 года. Юридически они - под контролем местных властей, так что сделки должны пройти гладко и предсказуемо.

На продажу предлагают строения разного размера, но не больше 80 квадратных метров. В некоторых есть террасы, другие имеют внутренний двор и яркие полы, выложенные майоликовой плиткой.

В чем же подвох?

Дома продаются с аукциона , так что 3 евро - символическая стартовая цена. Она, несомненно, вырастет в ходе торгов. На прошлом аукционе большинство домов были проданы в диапазоне 5-10 тысяч евро. Стоит обратить внимание: речь идет о заброшенных постройках, не готовых к немедленному заселению. Будущим владельцам предстоит ремонт.

По оценкам, базовые работы обойдутся в 30 тысяч евро, полная же перепланировка и модернизация может потребовать 200 тысяч евро.

Важно, что власти просят закончить ремонт течение трех лет с момента покупки, иначе новые владельцы потеряют залог в размере 5000 евро, который вносят для для участия в тендере.

Заинтересованные заявители могут найти информацию на английском языке, фотографии предлагаемых объектов, а также формы заявок на сайте городского совета.

Новоселье в малых городах

Проекты продажи домов за символическую сумму принесли в итальянские малонаселенные районы столь необходимый доход и дали работу местным строителям, архитекторам и дизайнерам.

Одним из серьезных плюсов стало и улучшение там интернет-трафика, чтобы позволить вновь прибывшим заниматься удаленной работой.

Схема изменила демографическую ситуацию в городе. Самбука-ди-Сицилия, например, чрезвычайно популярна среди покупателей из США, в результате чего город прозвали "Маленькой Америкой".