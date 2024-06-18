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Парусный спорт, морепродукты и гольф в Саидии в средиземноморском Марокко

Парусный спорт, морепродукты и гольф в Саидии в средиземноморском Марокко
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
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Прогуляйтесь по безмятежному приморскому городку Саидия и насладитесь игрой в гольф с Имми Барклай в этом выпуске Golf Travel Tales.

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Город Саидия на северо-востоке Марокко – это рай для отдыха в 14 километрах от побережья Средиземного моря.

Лучший вид на Саидию, «жемчужину Средиземноморья», открывается с моря. Сразу по прибытии ведущий нашей программы Имми Барклай направляется в порт, где ее ждет капитан корабля Эммануэль Жакмар.

Вдвоем они совершают тихую парусную прогулку, останавливаясь у кромки воды попробовать свежие морепродукты на гриле, а затем держат путь на запад в орнитологический заповедник Мулуя. Именно здесь, в устье реки Мулуя, процветает дикая марокканская природа, включая десятки диких фламинго, которых можно увидеть на территории заповедника площадью 4 000 гектаров.

Затем ведущая играет в гольф на близлежащем поле для гольфа Teelal, наслаждаясь волнистыми фарватерами, спроектированными французским гольфистом-архитектором Николя Жоакмидесом.

На закате Имми совершает последнюю прогулку вдоль берега Средиземного моря, размышляя о красоте Саидии и предлагая альтернативные места для гольфа поблизости.

Посмотрите полное видео выше, чтобы узнать больше о Саидии.

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Средиземное море путешествия Гольф Марокко