Германия: из-за забастовки сотрудников Lufthansa отменены более тысячи рейсов

By Euronews

Не менее 100 тысяч пассажиров пострадали из-за забастовки наземного персонала компании Lufthansa. Профсоюзы требуют увеличить зарплату минимум на 500 евро.

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В Германии бастует наземный персонал компании Lufthansa. Стачка привела к отмене более тысячи рейсов. Профсоюз Ver.di требует повысить зарплату минимум на 500 евро, заявляя, что у компании хорошие бизнес результаты.

Руководство Lufthansa указывает, что у нее есть потребность в инвестициях в новые низкотопливные самолеты и цифровые технологии. Профсоюзы не сдаются.

Марвин Рещинский, представитель профсоюза:"Сотрудники Lufthansa сегодня показывают, что так не пойдет, когда работодатель сигнализирует о полном отказе от переговоров. И именно поэтому нам нужна эта забастовка – чтобы работодатель сдвинулся с места".

Михаэль Ниггеманн, менеджер по персоналу Lufthansa:"Конечно, я сожалею об обострении конфликта со стороны Ver.di, без которых можно было бы обойтись. Мы готовы повысить зарплату и считаем, что сделали хорошее предложение по увеличению оплаты труда в общей сложности на 13% в течение следующих трех лет".

В аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Дюссельдорфа отменены от 80% до 90% всех рейсов. Это затронуло планы порядка 100 тысяч пассажиров.

Клаудия Кестель-Санчес, пассажир:"Отстаивать свои права — это нормально, но зачастую от этого страдают обычные люди, которые возможно копили много-много месяцев на рейс, который сейчас не может состояться".

Забастовка продлится до утра четверга. Lufthansa заявила, что билеты на международные рейсы можно обменять без доплаты.