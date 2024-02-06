Забастовка наземного персонала: Lufthansa предупреждает о значительных перебоях в полётах

Профсоюз Ver.di находится в открытом конфликте с руководством и требует повышения зарплаты для сотрудников, чьи доходы съедает инфляция.

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Наземный персонал авиакомпании Lufthansa готовит руководству "чёрную" среду из-за споров о зарплатах.

Профсоюз Ver.di заявил в понедельник, что призывает сотрудников немецкого авиаперевозчика в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Гамбурга, Берлина и Дюссельдорфа к забастовке с 4:00 утра 7 февраля, которая продлится 27 часов.

Профсоюз добивается повышения зарплаты на 12,5%, то есть как минимум на 500 евро в месяц, в рамках переговоров для почти 25 000 сотрудников, включая работников стоек регистрации, а также тех, кто занимается техническим обслуживанием самолётов и грузоперевозками.

Lufthansa заявила, что работает над созданием графика повышений и раскритиковала масштабы забастовки.

Германия столкнулась с серией забастовок в секторе воздушного транспорта

Из-за совпадения переговоров о заключении контрактов в железнодорожном, авиационном и местном транспорте путешественникам и пассажирам в Германии пришлось пережить несколько недель неудобств.

В прошлый четверг Ver.di объявила однодневную забастовку работников служб безопасности в большинстве крупных аэропортов Германии, что привело к массовой отмене рейсов. В пятницу профсоюз устроил забастовку, которая привела к отмене рейсов местных автобусов, трамваев и метро на большей части территории Германии. Такие многочасовые или однодневные "предупредительные забастовки" – обычная тактика на переговорах по контрактам в Германии.

Немецкая железнодорожная система погрузилась в противостояние с машинистами, которые требуют сократить рабочую неделю.

После пятидневной забастовки в прошлом месяце профсоюз GDL вернулся к переговорам с государственным оператором железных дорог Deutsche Bahn и согласился не устраивать новых стачек до 3 марта.

Последствия забастовки Lufthansa для пассажиров

Авиакомпания Lufthansa заявила, что в результате забастовки ожидает "значительных перебоев" с полётами 7-8 февраля.

Пассажиры, забронировавшие рейсы на эти даты, будут проинформированы по электронной почте или через приложение Lufthansa об отмене и возможности переоформить билет на другое время примерно с 16:00 понедельника, говорится в сообщении перевозчика. Клиентам авиакомпании рекомендуется регулярно проверять обновления.

Если рейсы отменяются в последний момент и нет подходящего альтернативного рейса, авиакомпания обычно позволяет пассажирам бесплатно конвертировать свой билет в билет на поезд Deutsche Bahn.