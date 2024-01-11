Профсоюз немецких машинистов обещает продолжить протест

By Euronews

В Германии не ходят 80% поездов. Но концерн Deutsche Bahn заявляет, что денежные требования рабочих невыполнимы.

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Железнодорожные вокзалы Германии опустели из-за забастовки Профсоюза немецких машинистов. Стачка продлится до вечера пятницы. Участники акции требуют повысить зарплаты на 555 евро в месяц и предоставить компенсации за инфляцию в размере до 3000 евро.

"Мы должны сделать профессию привлекательной, чтобы люди приходили к нам и оставались. Многие быстро уходят. Вот почему это необходимо. Мы должны что-то делать, но у совета директоров нет идей и они не предпринимают никаких действий", — говорит сотрудник концерна Deutsche Bahn Рене Базелт.

Во время текущей стачки не будут ходить 80% поездов.

И машинисты, и пассажиры разделяют недовольство по поводу плана наградить членов правления Deutsche Bahn премиями в размере 5 миллионов евро за 2022 год, несмотря на то, что задержки поездов достигли рекордного уровня. В прошлом году 35% поездов прибыли с опозданием.

В настоящее время Германия занимает восьмое место по частоте забастовок в Европе, но эксперты прогнозируют их увеличение в 2024 году.

Из Берлина передает корреспондент Euronews Лив Страуд:

"Эксперты опасаются, что эти забастовки могут привести к проблемам в цепочке поставок, ведь к акции присоединились и машинисты грузовых поездов. Учитывая, что дороги также заблокированы тракторами из-за продолжающейся на этой неделе акции протеста фермеров, очевидно, что коалиционное правительство крупнейшей экономики Европы ощущает давление"

Машинисты требуют также сокращения смен с 38 до 35 часов в неделю.

Профсоюз обещает организовать новые забастовки, если концерн не обратится к машинистам с конкретным предложением.

В компания Deutsche Bahn заявили, что требования по зарплате и премии выполнить невозможно и предлагает пересмотреть рабочее расписание.