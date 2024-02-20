В Германии бастует наземный персонал Lufthansa

By Euronews

Наземный персонал авиакомпании Lufthansa проводит очередную забастовку - отменены сотни рейсов

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Сотрудники наземных служб крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa проводят очередную предупредительную забастовку. Она продлится до 7 часов утра среды и затронет около 100 тысяч пассажиров. Бастуют сотрудники, работающие в сфере логистики, грузовых перевозок и информационных технологий в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина, Дюссельдорфа, Бонна и Штутгарта.

"Думаю, это нормально, потому что работодатель не придет и не предложит больше денег по своей воле, должен быть какой-то рычаг", - говорит этот мужчина.

"Всем иногда приходится бастовать, но я не понимаю, почему это делается так несогласованно. И если переговоры должны состояться завтра, они могли бы подождать", - считает этот мужчина.

Профсоюзы требуют повышения зарплаты наземного персонала на 12,5%, компания готова увеличить ее на 10% в течение года.

"Давайте просто скажем, что последние два или три года были, мягко говоря, чрезвычайно сложными даже для наземного персонала. А со стороны работодателя было сделано относительно немного. И вот в какой-то момент было принято решение: "Хватит!" Предложения для большинства людей недостаточны. Солидарность проявляется в том, что они присоединились к акции. И мы будем стоять на своем", - заявляет этот активист.

В начале февраля стачка сотрудников Lufthansa парализовала работу аэропортов Франкфурта и Мюнхена. Тогда было отменено около 900 рейсов.

Переговоры о зарплате продолжатся в среду.