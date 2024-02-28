Дружба, родившаяся из послания в бутылке

By Лука Паламара

Послание в бутылке... Это звучит как сказка или как название песни, но именно его нашёл однажды Дарио Гранде, житель Баколи в провинции Неаполь на юге Италии, прогуливаясь по своему любимому пляжу.

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"У меня особые отношения с морем, как будто это друг, с которым можно поговорить и получить от него ответы. Эти отношения продолжаются до сих пор, пока мне не исполнилось 38 лет, и сегодня я все еще считаю море своим лучшим другом, - говорит Дарио Гранде, житель итальянского Баколи.

Море отправило Дарио неожиданное послание с Балеарских островов в Испании, написанное 11-летним ребенком, который рассказывал о себе и о своих увлечениях.

Лука Паламара, Euronews:

"Около 2000 морских миль и 4 месяца спустя бутылка, доверенная морю с Балеарских островов, попадает на этот пляж. Во времена быстрого и эфемерного общения через Интернет и социальные сети сообщение в бутылке имеет особый вкус как для тех, кто его отправляет, так и для тех, кто его получает".

Волею судеб после долгого и опасного путешествия бутылка с посланием оказалась в руках того, кто смог по достоинству оценить ее содержимое.

"Я часто ищу ответы у моря, и чтение письма, отправленного ребенком, похоже на то, как будто море дало мне сильный ответ.Очень ясное сообщение, написанное 11-летним ребенком, и оно меня очень тронуло", - говорит Дарио.

Историю с найденной бутылкой показали по испансокму телевидению, написали о ней в газетах, и Дарио удалось выйти на связь с родителями ребёнка.

"Отец не только поблагодарил меня, но и стремился подчеркнуть важность поддержания контакта с ребенком посредством обычной почты, он так и написал: "Почтовая переписка старой школы". Я с большим уважением отношусь к его просьбе и думаю, что именно в этом и заключается смысл всей истории", - рассказывает Дарио.

В отличие от виртуальных друзей в социальных сетях, дружба, начавшаяся с сообщения в бутылке, была просто обречена на продолжение в реальности. И Дарио Гранде уже строит планы:

"Я надеюсь в ближайшем будущем поехать на Мальорку, встретиться с ним, пожать ему руку и рассказать ему немного о своей жизни и своей земле, которая, вероятно, очень похожа на его, с теми же красками, тем же ландшафтом и тем же морем".