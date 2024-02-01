В Германии бастуют сотрудники аэропортов

By Euronews

Сотни рейсов отменены в Германии из-за забастовки сотрудников аэропортов. Нарушены планы более 200 тысяч пассажиров. Профсоюзы требуют повышения зарплаты.

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Забастовка сотрудников службы безопасности серьезно повлияла на работу воздушных гаваней Германии. В общей сложности в четверг в одиннадцати аэропортах страны будут отмены более 1100 рейсов, что затронет около 200 000 пассажиров, сообщают немецкие СМИ.

Профсоюзы добиваются повышения зарплаты, доплат за сверхурочные, работу ночью и в выходные дни для персонала аэропортов, отвечающего за контроль пассажиров и багажа.

Спор с работодателями не разрешили три раунда переговоров; очередной намечен на шестое февраля.