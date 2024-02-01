Финляндия: "Мафиозные" забастовки поставили жизнь на паузу

Профсоюзы объявили забастовку в знак протеста против предложений правительства по реформе трудового законодательства, что, по их мнению, негативно скажется на низкооплачиваемых работниках.

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Ожидается, что сотни тысяч рабочих в Финляндии присоединятся к широкомасштабным забастовкам, которые начались в среду и продлятся до выходных и продолжатся на следующей неделе.

Профсоюзы призвали к стачке в знак протеста против предложений правительства по реформе трудового законодательства, которые, по их мнению, негативно скажутся на низкооплачиваемых работниках и сместят баланс сил в сторону работодателей, когда дело дойдет до установления зарплаты.

Правительство утверждает, что масштабные реформы необходимы для повышения конкурентоспособности финской экономики. И как показатель того, насколько важны новые предложения для каждой из сторон, риторика в последние недели стала более острой и напряженной.

Забастовка проходит в самый разгар предвыборной кампании второго тура президентских выборов в Финляндии (11 февраля), когда левые и правые политики ведут активную борьбу за голоса избирателей.

"Необходимость реформировать систему социального обеспечения и повысить уровень занятости назрела из-за уровня государственного долга. Нам нужно привлечь больше людей к работе, сократить государственные расходы и улучшить условия труда, чтобы привлечь инвестиции", - говорит Арто Сатонен, министр занятости Финляндии.

"Евросоюз указал пальцем на наш прогноз государственных расходов, основанный на долге, МВФ решительно поддержал политику нынешнего финского правительства. Ради нашего будущего благополучия мы не должны и не можем оставить реформы без внимания", - сказал он в интервью Euronews.

Какие отрасли затронуты забастовкой?

По оценкам профсоюзов, в забастовках могут принять участие до 300 000 человек, а на митинге в Хельсинки в четверг днем перед собравшимися выступят политики от каждой из сторон.

В среду началась забастовка сотрудников детских садов в столичном регионе, и теперь к ним присоединились работники других сфер финской трудовой деятельности: транспортники; сотрудники аэропортов и авиакомпаний; занятые в судоходстве; в энергетическом секторе; работники универмагов и сетей супермаркетов, отелей и ресторанов; клининговых компаний; предприятий туризма и отдыха; крупнейших в Финляндии бумажных фабрик, шахт и нефтеперерабатывающих заводов; строительных компаний и почтовых служб.

Мария Лёфгрен, президент профсоюза Akava, представляющего интересы профессиональных и управленческих работников, сообщила Euronews, что они "пытаются разрешить обострившуюся ситуацию, предлагая премьер-министру сбалансированные решения".

"Пока правительство не взяло на себя обязательства принять их во внимание [...] Мы хотим, чтобы наше предложение было рассмотрено", - говорит она.

Министр Сатонен, представляющий правящую Национальную коалиционную партию, говорит, что правительство сотрудничало с профсоюзами при подготовке своих реформ, но при этом утверждает, что они "абсолютно необходимы", и профсоюзы не могут иметь "право вето".

Что именно хочет изменить финское правительство?

В основе спора лежат два основных изменения, которые, по словам правительства, необходимы для того, чтобы сделать финскую экономику более конкурентоспособной.

Во-первых, будут проведены масштабные сокращения социальных выплат, причем некоторые из них уже осуществлены. Профсоюзы говорят, что это означает потерю сотен евро в месяц для людей с низкими доходами - серьезная проблема в таких отраслях, как розничная торговля, где зарплаты и так низкие, - и негативно скажется на женщинах, которые чаще всего заняты в некоторых низкооплачиваемых профессиях.

Во-вторых, правительство хочет переписать правила заключения коллективных договоров.

В Финляндии традиционно использовалась трехсторонняя модель трудовых переговоров: в них участвовали правительство, представители профсоюзов и работодателей. В последние годы по разным причинам эта система в значительной степени разрушилась, но последний пакет изменений, предложенный правительством, по мнению профсоюзов, приведет к дальнейшему ослаблению переговорной силы работников.

Профсоюзы обеспокоены тем, что дальнейшие изменения в этой системе, существовавшей десятилетиями, будут пагубными, поскольку они фрагментируют переговоры о зарплате и передают в руки отраслей или отдельных компаний больше полномочий по установлению максимального уровня повышения зарплаты, что потенциально может привести к неравенству доходов даже среди людей, занимающих одинаковые посты.

"В долгосрочной перспективе подобные изменения почти наверняка приведут к снижению заработной платы и ухудшению условий труда", - говорит Пекка Ристеля, руководитель отдела международных отношений SAK, Конфедерации профсоюзов Финляндии.

Правительство также предложило систему, при которой оплата труда во всей экономике будет привязана к экспортному сектору. Это запретит национальному трудовому посреднику, который часто участвует в установлении заработной платы, предлагать в трудовых спорах повышение заработной платы выше, чем согласовано с экспортным сектором.

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Планы реформ и забастовки разжигают словесную войну

Планы правительства и призывы профсоюзов к забастовке вновь настраивают правящих правых против левых.

Министры назвали профсоюзы "мафией", а правые политики заявили, что лидеры профсоюзов "накажут" работников, которые решат не бастовать, и предложили бесплатные юридические консультации всем, кто окажется в подобной ситуации. Другой член парламента от одной из правительственных партий назвал право на забастовку "бессмысленным неудобством".

Коалиционное правительство Финляндии, в состав которого входит ультраправая партия, вторая по величине сила, неоднократно пыталось представить забастовки как опасную политическую акцию, заявляя, что они уже получили мандат от избирателей на проведение своих реформ и что профсоюзы не должны пытаться обойти их.

Петицию с инициативой граждан о запрете так называемых политических забастовок поддерживают несколько политиков из партии премьер-министра.

"Опасно, если мы начнем считать международно признанных, авторитетных социальных игроков "мафией" и использовать подобные ярлыки. Я бы сказал, что это может повести общество по очень вредному пути развития", - говорит Пекка Ристеля из SAK.

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"В международных договорах, в частности в МОТ, есть конкретные правила о том, какие политические забастовки должны быть разрешены, при этом такие забастовки направлены против политики правительства, которая влияет на работников", - добавляет он, описывая тревожный "эффект Трампа", когда законные действия ставятся под сомнение.

"В целом мы пользуемся широкой поддержкой населения".