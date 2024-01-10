Новая забастовка немецких железнодорожников

Трёхдневная забастовка железнодорожников Германии. Они требуют сокращения рабочего времени и повышения заработной платы.

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Германия вновь столкнулась с забастовкой железнодорожников, которая продлится примерно три дня. "Стачка оказывает огромное влияние на железнодорожное сообщение", - заявила пресс-секретарь оператора Deutsche Bahn. Больше всего она отразится поездах дальнего следования, работать будет лишь 20% из них. Если одни пассажиры понимают ситуацию, то для других это головная боль.

Майк Вальтер, путешественник:

"Если движение будет сокращено на 50% или около того, то это ещё ничего. Но вы не можете спуститься до нуля. Это мое мнение. У меня запись на операцию на 10 утра. Я ждал несколько месяцев. Мне пришлось как-то добраться сюда, чтобы скорее попасть в Берлин. И это просто безответственно".

Лука, житель Кёльна:

"Я думаю, это их право, что GDL(профсоюз) бастует. Лично у меня нет с этим большой проблемы".

Забастовка, которую планируется продлить до 18:00 пятницы, вызвана разногласиями между профсоюзом GDL, представляющим машинистов поездов, и государственной железнодорожной компанией по поводу рабочего времени и оплаты труда. Deutsche Bahn юридически попыталась предотвратить стачку, но во вторник вечером суд признал её законность.