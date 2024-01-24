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Плати и иди: в Японии введут билеты на доступ к культовой горе Фудзи

Начиная с этого лета, посетителям горы Фудзи придется платить за поход по одному из маршрутов, ведущих на культовую гору.
Начиная с этого лета, посетителям горы Фудзи придется платить за поход по одному из маршрутов, ведущих на культовую гору. Авторское право Steve Sharp
By Rebecca Ann Hughes
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

С лета в Японии вступят в силу ограничения на посещение горы Фудзи. Рекордное число туристов плохо отражается на ее сохранности.

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Оборотная сторона популярности маршрутов на Фудзи - горы мусора. С 1 июля, когда открывается 70-дневный сезон восхождений, за подъем придется заплатить. Спада числа гостей Фудзи особенно ждут власти префектуры Яманаси, контролирующие туристические маршруты, в том числе и знаменитую тропу  Ёсида. С лета количество туристов там будет ограничено до 4000 человек в день, а альпинистам запретят начинать восхождение с 4 часов вечера до 2 часов утра. 

В 2023 году на гору Фудзи поднялись в общей сложности 221 322 человека, причем более половины прошли по тропе Ёсида. Резкое увеличение числа посетителей привело к скоплению мусора вдоль маршрута, а также к пробкам на дорогах и авариям, отмечают местные власти.Официально тарифы за восхождение пока не объявлены. Известно, что на входе на тропу Ёсида установят ворота, через которые и будет взиматься плата.

Власти уточняют, что выручка пойдет на строительство убежищ вдоль тропы на случай извержения вулкана и на поддержание сохранности туристического маршрута.

С 2014 года альпинистам, поднимающимся на гору по любой из ее троп, предлагалось сделать добровольные отчисления, теперь плата станет обязательной.

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