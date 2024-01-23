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2024 год станет богатым на северные сияния. Почему они будут так заметны?

Северное сияние стало заметнее
Северное сияние стало заметнее Авторское право Dylan Shaw
By Rebecca Ann Hughes
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В 2024 году северные сияния будет сильнее, чем за последнее десятилетие

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Погоня за северным сиянием обычно означает поездку на край света - например, в Исландию или Норвегию.

Но в этом году небесное явление для многих окажется ближе к дому.

На юге Европы аврора может озарить небо магическим зрелищем, подобным тому, что наблюдалось в ноябре 2023 года.

2024 год станет лучшим годом для наблюдений северного сияния, и вот почему.

Что такое северное сияние?

Яркие линии красного, зеленого и пурпурного цветов, которые принято называть северным сиянием, возникают в результате взаимодействия частиц, летящих от Солнца, так называемого солнечного ветра, с атмосферой планеты.

Когда эти частицы достигают Земли, они направляются магнитным полем нашей планеты к полярным областям.

То есть в северном полушарии это явление обычно можно наблюдать только за Полярным кругом.

Почему северное сияние иногда видно и южнее?

В ноябре прошлого года ночное небо от южной Англии до Словении светилось пурпуром и фуксией.

За день до этого события ученые наблюдали большое извержение на поверхности Солнца, поэтому в последующие дни прогнозировался всплеск геомагнитной активности.

Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли - авроральных овалах, диаметром около 3 000 километров. Во времена солнечной активности авроральный овал расширяется.

Это приводит к тому, что северные сияния могут наблюдаться в более низких широтах - в Великобритании и южнее в Европе, как это произошло в 2023 году.

Тогда озаренные сенсационной гаммой цветов небеса были запечатлены фотографами вплоть до Апулии в Италии и Центральной Македонии в Греции.

Местная палитра зависит от того, какие молекулы газа попадают в атмосферу и где они находятся, объясняют эксперты, поскольку при этом выделяется разное количество энергии в виде различных длин волн света.

Кислород излучает зеленый свет при попадании на высоту около 100 км над Землей, но на высоте 160-320 км он создает полностью красные авроры - редкое зрелище. Азот заставляет небо светиться голубым светом, но когда он находится выше в атмосфере, свечение приобретает фиолетовый оттенок.

Почему в этом году северное сияние сильнее?

Если вы пропустили северное сияние дома или в отпуске, не отчаивайтесь. Ваши шансы увидеть его в этом году все еще выше, чем обычно, особенно в дни весеннего и осеннего равноденствий.

Это связано с тем, что солнце становится более активным, вызывая более яркие проявления авроры. Такая активность - не повод для тревоги, причина в том, что звезда находится в своем "солнечном цикле".

Каждые 11 лет магнитное поле Солнца полностью меняется. Поскольку мы приближаемся к этому пику в 2024 или 2025 году, наблюдается резкое увеличение количества "солнечных пятен" - показателя активности Солнца.

Поэтому северное сияние сейчас выглядит сильнее, чем за последние десять лет, и это идеальное время для того, чтобы полюбоваться им во всем великолепии.

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