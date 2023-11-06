Северное сияние в Центральной Европе и России

Из-за сильной геомагнитной бури это природное явление смогли увидеть жители Центральной Европы и южных регионов России, где оно практически не встречается.

РЕКЛАМА

В ночь с 5 на 6 ноября в небе над Центральной Европой и многими регионами России, включая некоторые южные, можно было наблюдать редкое для этих мест природное явление - северное сияние.

Причиной его появления, как говорят специалисты, стала сильная магнитная буря.

Северное сияние - это свечение верхних слоев атмосферы из-за их взаимодействия с потоком ионизированных частиц от Солнца. Чаще его можно наблюдать в северных районах нашей планеты.