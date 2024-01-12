Антверпен, Инсбрук, Мадрид и Лиссабон - вот неполный перечень городов, куда стоит приехать на поезде, чтобы полюбоваться необычными вокзалами.

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Соблазн спланировать свое следующее путешествие с учетом множества новых железнодорожных маршрутов в Европе велик. Предлагаем вам наметить перечень самых красивых станций, которые сами по себе заслуживают внимательного осмотра.

Antwerpen-Centraal in Antwerp, Belgium. Canva

Антверпен-Центральный: "железнодорожный собор"

Главный железнодорожный вокзал Антверпена - один из важнейших транспортных узлов Бельгии, откуда отправляются скоростные поезда в Амстердам, Париж и Марсель. Станция настолько красива, что ее легко принять за театр или даже храм.

Архитектор Луи Деласенсери, спроектировавший вокзал в конце XIX века, смешал несколько стилей - здесь и неоренессанс, и ар-нуво, и барокко. Огромный купол над залом ожидания дал вокзалу прозвище Spoorwegkathedraal - "железнодорожный собор".

Hungerburg Station in Innsbruck, Austria. Canva

Вокзал Хунгербург в Инсбруке: альпийское чудо

Hungerburgbahn – фуникулер, пролегающий от центра Инсбрука до канатной дороги Seegrube. Проходит через четыре станции, спроектированные лондонским бюро Zaha Hadid Architects.

Футуристическая станция особенно выделяется на фоне природного альпийского парка Карвендель. Отсюда путешественники могут добраться до туристических троп и лыжных склонов. Изогнутая стеклянная крыша станции словно плавает,а ее текучая ледяная поверхность имитирует контуры гор.

Estación de Atocha in Madrid, Spain. Canva

Вокзал Аточа : тропики в Мадриде

Самый загруженный железнодорожный вокзал Испании выглядит внушительно, но снаружи ничем не примечателен. А вот внутри, благодаря тропической оранжерее, он производит неизгладимое впечатление.Тысячи растений и цветов со всех уголков земного шара подарят вам ощущение безмятежности.

Gare do Oriente in Lisbon, Portugal. Canva

Вокзал Ориенте в Лиссабоне: чудо модернизма

От извилистых улочек Алфамы до колоритных прилавков рынка Time Out Market, Лиссабон - обязательное для посещения европейское направление.

Тем, кто прибывает в португальскую столицу на поезде, предстоит познакомиться с ее впечатляющим Восточным вокзалом.Этот транспортный узел, спроектированный испанским архитектором Сантьяго Калатравой, был построен к Всемирной выставке Expo '98. Модернистское сооружение с решеткой из стекла и металла привлекает внимание и не оставит вас равнодушным.

King's Cross Station in London, England. Canva

Вокзал Кингс-Кросс в Лондоне: урок реставрации

Вокзал Кингс-Кросс в Лондоне часто советуют посетить как отдельную локацию во время экскурсий по городу, а путеводители отмечают его исключительную архитектурную и историческую важность.

Более десяти лет назад викторианская станция и прилегающие зоны были отреставрированы, что помогло превратить некогда неприглядный район в новый культурно-исторический центр британской столицы.

Над западным вестибюлем вокзала возвышается эффектная волнообразная крыша. Она была возведена вместе с тщательно отреставрированным оригинальным фасадом к Олимпийским играм 2012 года.

Toledo Station in Naples, Italy. Canva

Станция Толедо в Неаполе: искусство на глубине

Толедо - станция линии 1 Неаполитанского метрополитена, названная в честь близлежащей улицы. Мерцающее море голубой мозаики расположено на глубине 50 метров под старым районом города: станция считается красивейшей в Европе.

Над ее интерьером работал испанский архитектор Оскар Тускетц Бланка и южноафриканский художник Уильям Кентридж. К сравнительно молодой станции ведет 40-метровый эскалатор, все вместе это - часть проекта Stazioni dell'Arte. Толедозаслужила популярность благодаря красивейшей конструкции "Световые панели", которая создает эффект падающего снега или фосфоресцирующих на небе звезд.

São Bento in Porto, Portugal. Canva

Сан-Бенту в Порту: ослепительные изразцы

Португалия известна своими изразцами "азулежу", одни из самых впечатляющих можно найти на железнодорожном вокзале Сан-Бенту в Порту.

Около 22 000 изразцов составляют панно площадью 551 квадратный метр, на которых изображены сцены из португальской истории и сельской жизни. Вокзал открылся в 1916 году, его декор создан художником Хорхе Колаcо, потратившим на роспись плиток 11 лет.

Rotterdam Centraal Station in Rotterdam, the Netherlands. Canva

Центральный вокзал Роттердама: ставка на устойчивость

Вокзал Роттердама — прекрасный пример новой архитектуры: его открыли в 2014 году на месте старого с расчётной нагрузкой в 320 000 пассажиров ежедневно.

Платформы, с которых отправляются скоростные поезда в Амстердам, Брюссель и Париж, залиты светом благодаря стеклянным потолкам, на крыше установлен один из крупнейших в Европе наборов солнечных батарей. Станция предлагает парковку для более чем 5 000 велосипедов - здесь все сделано с заботой о человеке и природе.