Аэропорт Хельсинки очищает взлетно-посадочную полосу от снега всего за 11 минут. Почему Великобритания и Германия не могут всегда поступать так же?

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Аэропорт Мюнхена как минимум дважды приостанавливал работу в декабре после того, как сильный снегопад и ледяной дождь сделали невозможным безопасное выполнение рейсов.

Пассажиры в соцсетях выражали свое недовольство задержками и отменами рейсов. Один из пользователей X (бывший Twitter) предложил немецкому аэропорту обратиться за советом к Финляндии.

"Пожалуйста, поговорите с аэропортом в Хельсинки. Там гораздо больше снега и гораздо более сложные погодные условия, - написал пользователь. - Они могут очистить взлетно-посадочную полосу, заваленную снегом, за 11 минут. Пришло время повышать свой уровень".

Почему же некоторые аэропорты справляются со снегом лучше, чем другие?

По словам представителей аэропорта Мюнхена, погодные условия несопоставимы. Температура около нуля, как в Германии, приводит к образованию мокрого снега. Он, как правило, превращается в слякоть и лёд, которые сложнее убирать, чем обычный снег.

В скандинавских странах, таких как Финляндия, зимой температура воздуха постоянно ниже - минус 2-4 °C, поэтому снег более сухой и твердый. Такой "порошок" легче сметать или сдувать.

Как зимняя погода влияет на авиаперевозки?

Лёд и снегопад создают сложные условия для авиаперелетов - от заносов на взлётно-посадочной полосе до плохой видимости.

Особую опасность представляет ледяной дождь, подобный тому, что прошёл на прошлой неделе в Мюнхене.

Это один из самых "сложных элементов" для обслуживания аэропортов, сказал Euronews Travel представитель компании Finavia, отвечающей за обслуживание сети аэропортов Финляндии.

"Когда вода попадает на взлетно-посадочную полосу или на фюзеляж самолета, она мгновенно замерзает. То же самое можно наблюдать зимой на лобовом стекле автомобиля, - объяснили в компании.

Нелётная погода в аэропорту Мюнхена 2 декабря 2023 года. Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), это может привести к быстрому образованию льда, который представляет опасность для самолетов, наземного оборудования и инфраструктуры аэропорта.

В таких условиях ВПП и самолеты должны быть очищены от льда.

Влажный снег особенно мешает: прилипает и к самолетам, и к ВПП. Его также необходимо убирать перед взлетом и посадкой.

Снег усложняет процесс погрузки и выгрузки багажа, вызывая задержки при наземном обслуживании.

Очистка от снежных наростов и льда - это гонка со временем

При обработке самолетов и взлетно-посадочных полос антиобледенительной жидкостью аэропортам приходится работать наперегонки со временем, чтобы успеть очистить лёд и поднять самолет в воздух.

По данным ВМО, обычно на работу есть всего 15 минут. Если они не успевают очистить лёд за это время, ВПП могут быть временно закрыты. Это снижает их пропускную способность, что сказывается на расписании полетов и управлении воздушным движением.

Задержка прибытия из других пунктов назначения также влияет на время вылета. В этом случае необходимо подавать заявку на получение нового разрешения на вылет и въезд в страну от диспетчеров управления воздушным движением, таких как Евроконтроль, что иногда может занять несколько часов.

Там, где снегопады идут нерегулярно, аэропорты менее опытны и не так хорошо подготовлены к решению этих проблем.

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Мюнхен - далеко не единственный европейский аэропорт, испытывающий трудности со снегом. В декабре прошлого года лондонские аэропорты Гэтвик, Хитроу и Станстед были вынуждены временно закрыть свои взлетно-посадочные полосы из-за зимней непогоды, что привело к задержкам и отменам рейсов.

Даже в заснеженной Женеве (Швейцария) аэропорт были случаи закрытия из-за зимней погоды.

Более низкие температуры создают проблемы

Хотя аэропорты в более холодных странах, как правило, избегают проблем с мокрым снегом, они сталкиваются со своими собственными сложностями.

Сильные снегопады и морозный туман могут привести к температурным инверсиям, которые ухудшают видимость и создают турбулентность.

Холодный воздух также увеличивает подъемную силу крыльев самолета, что может привести к превышению посадочной высоты, отмечают в ВМО.

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Сильный встречный ветер, обильный снегопад и образование льда также могут привести к ограничениям в управлении воздушным движением, что замедляет движение и сокращает количество взлетающих и приземляющихся самолётов.

"Непростые ситуации возникают, когда метель сопровождается влажной морозной погодой, - добавляют в Finavia. - В это время двигатели самолетов замерзают, и авиакомпаниям приходится очищать лопасти от льда перед взлетом".

Зима в Хельсинки: автомобиль под снегом Canva

Как аэропорт Хельсинки справляется с зимней погодой?

Finavia приходится готовиться к зимнему сезону, который начинается в середине октября в Лапландии и длится с ноября по март или апрель по всей стране.

Наше "снежное ноу-хау" - это результат многолетнего профессионального развития, обучения, сотрудничества и решимости, - рассказали Euronews Travel в компании. - Мы выработали систематическую и повторяющуюся методику работы, позволяющую максимально эффективно очищать большие территории".

В аэропорту Хельсинки для очистки трех взлетно-посадочных полос в готовности находится парк из 200 машин и других механизмов. Ими управляют 135 квалифицированных и обученных сотрудников службы эксплуатации, 75 из которых привлекаются к работе только в зимний сезон.

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К числу общих задач относятся снегоочистка и снегоуборка, подметание, контроль состояния взлетно-посадочных полос и меры по предотвращению обледенения.

Авиадиспетчеры и службы эксплуатации аэропортов постоянно общаются друг с другом, чтобы согласовать время расчистки ВПП. Компании наземного обслуживания и авиакомпании также должны быть в курсе событий, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

В Хельсинки на расчистку ВПП длиной 3500 метров и шириной 60 метров отводится 13 минут. Обычно они справляются с этой задачей за 11 минут с помощью противогололедных реагентов и тщательно спланированных и отработанных схем уборки снега. Пока одна из трех ВПП аэропорта расчищается, две другие продолжают работать.

Но когда метель и гололед обрушиваются одновременно, задержек не всегда удается избежать. Двигатели самолетов также нуждаются в антиобледенительной обработке, что приводит к нехватке ресурсов.

В течение года в Хельсинки от одного до трех раз бывают настолько сложные погодные условия, что они оказывают значительное влияние на воздушное движение. После таких ситуаций заинтересованные стороны аэропорта встречаются, чтобы проанализировать ситуацию и обсудить пути ее улучшения, сообщает Finavia.

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Закрытие аэропорта в Финляндии из-за зимних условий - большая редкость, а задержки - типичный результат экстремальных погодных условий. Но в Finavia отмечают, что "решение о приостановке работы, если все разумные меры неэффективны, - это мудрость, а не провал", подчеркивая, что безопасность всегда стоит на первом месте.

Как готовятся лондонские аэропорты?

В то время как финский "снежный ноу-хау" является передовым в отрасли, другие аэропорты также имеют надежные планы на случай неблагоприятной погоды.

Например, в лондонском Гэтвике более 350 сотрудников обучены навыкам уборки снега и льда, рассказали Euronews Travel в аэропорту.

Для этого используются несколько снегоуборочных машин, снегорезы и антиобледенители. Уборка снега и обработка взлетно-посадочных полос антиобледенителем занимает считанные минуты, но может быть и дольше, в зависимости от типа погоды и наличия транспортных средств.

Для обслуживания стоянок самолетов и расчистки дорог используется 20 небольших плужных и антиобледенительных машин и 30 тракторов, впереди у которых установлены плужно-щеточные снегоочистители.

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Кроме того, в аэропорту хранится более 350 000 литров антиобледенителя, более 25 000 кг твердого антиобледенителя, который используется для обработки пассажирских дорожек, а также 300 000 литров противообледенительных жидкостей для самолетов. В период непогоды можно использовать две удаленные зоны антиобледенения.

Аэропорт ежегодно проводит проверки готовности на случай зимней погоды, проводя оперативные мероприятия и моделируя сценарии.

Характеристики зимней погоды трудно предсказать

Подготовка к зимней погоде - это не просто прогноз температуры и количества выпавшего снега.

По данным ВМО, расчет типа снега и его количества с точностью, необходимой для эффективного управления аэропортом, требует высококвалифицированного прогнозирования с использованием уравнений, а также моделирования ледяной фазы.

"Подготовка к следующей зиме начинается сразу же после окончания предыдущего сезона", - напоминают в Finavia.

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Это делается в тесном сотрудничестве с экспертными организациями, такими как Финский метеорологический институт, который предоставляет точную и актуальную информацию о погодных явлениях, влияющих на воздушное движение, добавляет компания. Это помогает аэропортам правильно подготовить свои ресурсы.

"Сотрудничество и диалог с ними ведется постоянно, - говорят в Finavia, - и оно усиливается в сложных погодных ситуациях".