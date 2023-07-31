ЮНЕСКО: наследие Венеции под угрозой

В ЮНЕСКО посчитали недостаточными меры по сохранению наследия - Авторское право Joel Ryan/AP

В ЮНЕСКО посчитали недостаточными меры по сохранению наследия - Авторское право Joel Ryan/AP

Euronews

Рекомендация включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения, будет рассмотрена в сентябре.

Эксперты ЮНЕСКО вновь рекомендовали включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения. "Развитие Венеции, последствия изменения климата и массового туризма угрожают необратимыми изменениями уникальной всеобщей ценности объекта", — говорится в заявлении организации. Рекомендация будет рассмотрена на заседании ЮНЕСКО в сентябре. В проекте резолюции говорится о нехватке существенного прогресса со стороны властей Италии в вопросах сохранения наследия.