Мы покажем вам лучшие места Монтанехоса – рая для любителей водных развлечений, предлагающего приключения и отдых на фоне живописной природы.

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В этом выпуске программы Αdventures журналист Кристина Гинер отправляется в Монтанехос – райский уголок природы, имеющий особую связь с водой. Гости могут заняться там активными видами спорта на реке или отдохнуть возле термальных источников.

Михарес – самая бурная беловодная река в регионе Валенсия. Здесь любители адреналина могут взять в руки весло и отправиться на рафтинг. Из-за высоких волн и препятствий, таких как скалы, здешние пороги имеют третий уровень сложности.

Что касается источников, то они доступны круглый год; в естественных бассейнах в каньоне реки, течет вода температурой 25ºС. Считается, что богатые минералами воды полезны при заболеваниях желудка и почек. Легенда гласит, что во время правления короля Абу Зайда здесь построили термы, питаемые водами горячего источника, специально для его наложниц. В 1863 г. источники открыли для общественного пользования, и богатые люди из Валенсии посещали их для оздоровления.

Природный отдых, спорт или релаксация - в Монтанехосе вас ждут разные варианты проведения досуга.