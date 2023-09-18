Аэропорты будущего: как мы будем путешествовать в 2100 году?

2100-й год. Из дома в аэропорт вас доставляют автономные капсулы. Регистрация на рейс и проверка безопасности - при помощи технологии распознавания лиц. Досмотр в сканере за пару секунд - и вы на борту электросамолёта.

Как будут выглядеть наши воздушные гавани в 2100 году?

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Этим вопросом задался словенский архитектор Душан Секулич. В 2022 г. он занял второе место на Fentress Global Challenge - ежегодном международном конкурсе, посвящённом проектированию аэропортов будущего.

Переосмыслив дизайн самого загруженного в мире аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте (США), Секулич превратил его в "аэропорт drive-in". По задумке, пассажиры туда прибывают не на автомобиле или общественном транспорте, а в специальных автономных капсулах. Они доставляют людей прямо из дома в воздушную гавань. Для перелёта на большие расстояния предусмотрен вместительный летательный аппарат, который погружает на борт сразу несколько капсул и доставляет их до пункта назначения "скопом".

"Можно даже собрать людей, которые живут в одном районе и имеют схожий маршрут", - сказал Секулич в интервью Euronews. "Так что в некотором смысле аэропорт будущего - это просто мост между землей и небом", - добавил он.

Архитектор считает, что проектировать будущие аэропорты необходимо в сответствии с принципом устойчивого развития.

"Такой дизайн не только возможен, но и необходим. Будущее будет таким, каким мы его предскажем. Мы должны видеть его в зелёном цвете, экологичным, и таким, каким нам хочется самим. В этом и заключается идея футуризма, как я её понимаю", - сказал Секулич.

Некоторые из его дизайнерских решений, возможно, не так уж далеки от реальности.

Регистрация и прохождение контроля из автономного автомобиля

Число авиапутешественников растёт, поэтому, как считают многие эксперты, аэропорты нуждаются в перепроектировании.

"Самая большая проблема сегодня - это рост спроса в авиационной отрасли", - сказал в интервью Euronews Роберт Фетеану, представитель американской компании HDR Inc.

Самая большая проблема сегодня - это рост спроса на авиапутешествия Роберт Фетеану представитель американской компании HDR Inc.

"Всё больше людей хотят путешествовать, а инфраструктура стареет. По прогнозам, через 25 лет спрос на перелёты увеличится вдвое, а это значит, что теоретически, надо удвоить площадь аэропорта и его инфраструктуру, что в принципе невозможно".

В прошлом году компания HDR Inc. представила концепты, иллюстрирующие некоторые возможные преимущества автономных технологий для аэропортов.

Среди них была идея о том, что пассажиры будут регистрироваться на рейс и проходить первичную проверку безопасности во время поездки в автомобиле без водителя, организованной авиакомпанией или аэропортом. Багаж доставят в отдельный распределительный центр.

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Далее по прибытии в аэропорт пассажиры будут проходить досмотр на движущейся дорожке, оснащённой технологией распознавания лиц и современными сканерами. В это время пассажиры могут свободно разговаривать и передвигаться.

Несмотря на футуристический характер этой идеи, технологии для её реализации уже существуют.

Например, в Южной Корее в июле в аэропорту Инчхон внедрили систему распознавания лиц, которая заменяет привычное сканирование посадочных талонов и паспортов.

По данным Глобального опроса пассажиров 2022 года, проведённого Международной ассоциацией воздушного транспорта, 88% пользователей аиатранспорта удовлетворены процессом биометрии в целом, а 75% из них готовы использовать биометрические данные вместо паспорта или посадочного талона.

Однако по-прежнему есть опасения относительно безопасности данных.

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"Я считаю, такие проекты легче реализовывать в более благоприятных с точки зрения технологий зонах - в Азии или на Ближнем Востоке, например. Так, вы всегда можете посмотреть на Инчхон, Чанги или Дубай. Они являются, своего рода, первопроходцами в этой области", - говорит Фетеану.

"Они стараются действовать иначе, потому что стремятся опередить время, быть проактивными и внедрять эти вещи, в то время как более традиционные экономики, такие как Западная Европа или Северная Америка реагируют не сразу".

Аэропорты и самолёты с нулевыми нетто-выбросами

Технологию, позволяющую сделать аэропорты более устойчивыми, тоже тестируют и внедряют.

Так, шведский государственный оператор аэропортов Swedavia, пионер в области экологичных авиаперевозок в Европе, ставит перед собой задачу к 2030 году полностью отказаться от ископаемого топлива на внутренних рейсах, а к 2045 году - на всех перелётах, выполняемых из Швеции.

Авиация или полёты должны стать наиболее устойчивым способом передвижения в будущем Лена Веннберг менеджер по устойчивому развитию и охране окружающей среды компании Swedavia

Планируется использовать электрические самолёты на коротких и водородные лайнеры на более длинных расстояниях, например, при полётах внутри ЕС.

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Для дальних перевозок рассматривается возможность применения экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое Swedavia планирует в перспективе производить из лесосечных отходов.

Государственная компания недавно объявила о запуске проекта по разработке и испытанию полностью электрического 30-местного самолёта ES-30 шведского стартапа Heart Aerospace в аэропорту Мальме.

По словам представителей компании, модель воздушного судна будет использована для демонстрации руления и зарядки в аэропорту.

"Если принять во внимание, что всё это уже есть, то, на мой взгляд, авиация или полёты должны стать самым экологичным способом передвижения в будущем, поскольку для этого не нужна большая и комплексная инфраструктура", - сказала в интервью Euronews Лена Веннберг, менеджер по устойчивому развитию и охране окружающей среды компании Swedavia.

От пожарных бригад и газонокосилок до внутриаэропортовых автобусов - аэропорты Swedavia уже достигли углеродной нейтральности в 2020 г., сократив с 2011 г. ежегодный объём выбросов углекислого газа на 10 000 тонн.

"Мы постоянно сокращаем выбросы. Это действительно ноль. Это не компенсация или что-то в этом роде. Мы не делаем себе скидок", - говорит Веннберг.

Но пока не все партнёры, работающие в аэропортах Swedavia, могут похвастаться такими результатами, но стремятся к этому. К 2030 году планируется перевести все организации и компании, задействованные в работе аэропортов оператора, на экологически чистое топливо.

Swedavia хочет стать примером для подражания на международном уровне и делиться своими знаниями в области устойчивого развития.

Мы постоянно сокращаем выбросы. И речь действительно о нуле выбросов. Это не компенсация или что-то в этом роде. Мы не делаем себе скидок Лена Веннберг менеджер по устойчивому развитию и охране окружающей среды компании Swedavia

В 2019 году 200 аэропортов в 45 европейских странах взяли на себя обязательство к 2050 году полностью отказаться от использования ископаемого топлива.

"Мы очень тесно сотрудничаем с европейскими партнёрами. Этой осенью мы начинаем работать с аэропортом Гамбурга, чтобы ускорить внедрение водорода в аэропортах. Многие воздушные гавани стран Балтии также включены в эту программу. Таким образом, мы стараемся обмениваться идеями и опытом", - сказала Веннберг.

"У нас есть точно такие же виды машин, инструментов и транспортных средств, как и во всём мире. Так что если нам удаётся работать, не оставляя углеродного следа, это может сделать каждый. Это не так уж сложно. И не так уж дорого".

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