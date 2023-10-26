Начинается на "Ш" и находится в Европе. Оказывается, тысячи людей путают Швецию со Швейцарией. Шведский совет по туризму решил это исправить.

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Настало время разъяснить, что Швейцария и Швеция - это разные страны, решили в Шведском совете по туризму. Их, по данным Visit Sweden, люди слишком часто путают.

Чтобы исправить ситуацию, ведомство запустило целую кампанию, не лишённую юмора.

Вот как можно отличить эти две европейские страны.

Вам - часы, нам - бары на крыше

На этой неделе в соцсетях начали распространять видео Visit Sweden под названием "Добро пожаловать в Швецию (а не в Швейцарию)".

По данным новостного сайта SwissInfo, ежегодно 120 000 человек задают поисковике Google вопрос о том, являются ли Швеция и Швейцария одной и той же страной.

Исследование, проведённое Visit Sweden в США, показало, что половина респондентов не знает, есть ли разница между этими государствами.

Даже мировые лидеры допускают такую оплошность. В прошлом году во время выступления на саммите НАТО президент США Джо Байден ошибочно упомянул Швейцарию, обсуждая вопрос вступления Швеции в военный альянс.

В сатирическом видеоролике официальный представитель, стоящий на трибуне между двумя шведскими флагами, обращается к "лидерам и гражданам Швейцарии".

Она заявляет, что настало время провести чёткую границу между двумя странами, определив, "кто и о чём должен говорить".

Швейцария может говорить, например, о горных вершинах, йодле и часах, а Швеция обладает монополией на посиделки в барах на крышах, тишину и забывание о времени.

"Если обе туристические организации будут придерживаться этого разделения при общении с внешним миром, то и никакой путаницы больше не будет", - утверждает шведская сторона.

Чем Швеция отличается от Швейцарии?

Чтобы сделать различие между двумя странами более чётким, Совет по туризму также подробно описал на своём сайте некоторые отличия.

Если Швейцария обладает одним из крупнейших в мире золотых запасов, то Швеция - "лесным золотом". Осенью местные жители собирают шантарские грибы - грибы с позолоченным блеском.

Тех, кого интересуют банки и их история, следует отправиться в Швейцарию. А предпочитающим прогулки по пляжам и песчаным отмелям, стоит посетить Швецию, утверждает Совет по туризму. Швеция имеет 48 000 км береговой линии и живописные архипелаги на побережье Балтийского моря.

В Швейцарии можно "насладиться впечатляющими световыми представлениями созданными с помощью проекций и светодиодов", - говорят в Visit Sweden. "Швеции же не нужно электричество, чтобы устроить шоу". В скандинавской стране есть собственное природное зрелище - северное сияние.

Наконец, в ведомстве напоминают, что если Швейцария - это страна "множества интересных звуков" - йодля и коровьих колокольчиков, то Швеция - это место тишины и покоя, где можно "расслабиться и воссоединиться с природой".