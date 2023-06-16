Европа без российских туристов: как запреты повлияли на местный бизнес?

После начала полномасштабного вторжения в Украину в Европе стало в разы меньше российских туристов. Как обстоят дела в туристическом секторе Латвии, Финляндии, Испании и Чехии?

Этим летом в Европе будет непросто найти российских туристов.

По данным Schengen Visa Info, в 2022 году в Европе отдыхали на 90% меньше россиян, чем раньше. В 2023-м эта цифра тоже вряд ли сильно изменится.

В то время как самые богатые россияне продолжают посещать регион, туристы среднего класса исчезли почти полностью из-за сложностей с логистикой и высокими ценами.

Причина, конечно же, во вторжении России в Украину, которое побудило Запад возвести барьеры, невиданные со времен холодной войны, ради поддержки Киева.

Но как потеря российских туристов сказывается на самой Европе?

Латвия

Латвия уже давно является магнитом для российских путешественников, благодаря своему расположению и историческим связям.

Динамично развивающаяся туристическая отрасль крошечной балтийской страны пострадала от пандемии COVID, как и многие другие, но потеря туристов из России стала для нее настоящим ударом.

В знак солидарности с Украиной в сентябре 2022 года российским туристам был запрещен въезд в страну, а министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в Твиттере: "Вам здесь не рады — вы должны прекратить войну против Украины и убраться из этой прекрасной страны!".

"Россия была важным рынком, — сказал Euronews генеральный директор Baltic Travel Group Владислав Корягинс. — Конечно, нам его не хватает. С экономической точки зрения это решение, возможно, не помогло местному бизнесу. Но на политическом уровне мы поддерживаем Украину".

Граница трех стран: Польши, Литвы и российской Калининградской области Michal Dyjuk/AP Photo

"Это правильное решение, — добавил он. — Люди понимают, что мы не можем принимать российских туристов, в то время как их солдаты нападают на украинцев".

Самым "большим ударом" от войны в Украине стало то, что многие жители Запада теперь считают Прибалтику небезопасной и, возможно, "следующей целью" для российских войск, хотя сейчас таких заблуждений становится меньше, говорит Корягинс.

По оценкам латвийского туристического сектора, после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года было отменено около 70% групповых бронирований.

Тем не менее, отрасль не смирилась с этими потерями. По словам Корягинса, она выходит на новые, неосвоенные рынки, такие как страны Персидского залива, и становится более эффективной за счет сокращения расходов на рабочую силу.

"Правда в том, что мы приспособились", — утверждает он.

Туристы посещают крепость Лаппеенранты, Финляндия. Лето 2019 года. Лаппеенранта

Финляндия

До начала полномасштабного вторжения, по официальным данным, каждый год границу с Восточной Финляндией на автобусах и автомобилях пересекали около 1,2 миллиона российских туристов.

Хотя некоторые из них останавливались в гостиницах, большинство из них приезжали на один день и тратили деньги в местных супермаркетах — в среднем 170 евро в сутки в городе Лаппеенранта.

"Люди, которые обслуживали трансграничный поток, больше не занимаются бизнесом, — отметила директор по туризму Лаппеенранты Мирка Рахман. — Было много мини- и более крупных автобусов, ежедневно привозивших посетителей, но все они были российскими, а не финскими компаниями".

"Они покупали одежду, стиральный порошок, шоколад, рыбу, в основном, продукты питания из супермаркета, так как финские бренды известны высоким качеством. Часть из них они брали домой для себя, а часть — для продажи", — рассказала она Euronews.

Довоенный поток посетителей через самую протяженную границу ЕС с Россией теперь замедлился до незначительного — он ограничивается лицами с двойным гражданством или долгосрочным видом на жительство.

Регион Южная Карелия, крупнейшим городом которого является Лаппеенранта, с начала войны потерял около 100 000 российских туристов. Но теперь он стал больше ориентироваться на финнов и искать клиентов в Германии, Италии и странах Бенилюкса — туристов, которые тратят гораздо больше в день, отметила Рахман, чем россияне.

"Тенденции изменились, — говорит она. — Никто здесь не рассчитывает на возвращение россиян".

Пляж в городе Торревьеха, Испания. 1 мая 2023. JOSE JORDAN/AFP or licensors

Испания

Хотя большинство туристов в Испании никогда не были россиянами, Россия уступала в количестве только англичанам, немцам и французам, а в последние годы россияне были одной из самых быстрорастущих групп туристов, согласно данным Ассоциации отелей Салоу-Камбрильс-Ла-Пинеда.

В 2019 году в южноевропейскую страну прибыли около 1,3 миллиона российских путешественников, что составляет 1,3% от общего числа туристов, по данным Национального института статистики Испании.

Сейчас их отсутствие ощущается, особенно потому, что некоторые регионы в большей степени зависят от российских туристов, чем другие, например, Коста-Дорада, где они составляют от 10% до 15% всех посетителей.

"В прошлом году последствия отсутствия туризма были очевидны, и в этом году они также заметны", — сказал Euronews президент Ассоциации отелей Коста-Дорада в Каталонии Альберт Саве.

По его словам, в 2019 году в отелях региона было забронировано 1 290 000 ночей, а сейчас этот показатель сошел на нет — если не считать "одного-двух россиян".

Саве продолжает, что россиян отличал высокий уровень потребления роскоши, который поддерживал специализированные местные предприятия.

"Когда они были здесь, россияне тратили, потому что приехали издалека. Они ездили на множество экскурсий и покупали местные продукты — из-за привлекательности вина, масла, колбасы, одежды. Их поведение отличалось от британцев, которые приезжают за солнцем", — отмечает он.

Чехия

Чешские спа-курорты, как и Испания, столкнулись с резким снижением числа богатых российских туристов.

Города Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишкови-Лазне увидели проблеск надежды, когда ЮНЕСКО включила их в список объектов Всемирного наследия в 2021 году. Но их радость была недолгой.

Когда российские танки пересекли украинскую границу, центральноевропейская страна присоединилась к европейским санкциям, наложенным на страну.

Доля российских клиентов, которые тратили здесь больше всего и оставались дольше всего, упала с 61 000 в 2019-м до всего нескольких тысяч в прошлом году.

"Средний чешский турист тратит около 700 крон (€30) в день. Русскоязычные гости тратят более 3 500 крон (150 евро)", — говорит директор CzechTourism Ян Хергет.

Однако потеря российских туристов — это только часть их проблем.

Курортные города также сталкиваются с нехваткой персонала, поскольку за последние два года уровень безработицы в Чехии составил 3,5%, а инфляция только сейчас снижается с рекордно высокого уровня в 18% в сентябре.