English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости мира путешествий

Кипр ищет замену туристам из России

euronews_icons_loading
Туристы на Кипре
Туристы на Кипре   -   Авторское право  Petros Karadjias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
 Euronews

Каждый год на Кипр приезжали отдыхать около 800 тысяч российских и украинских туристов. Теперь их поток иссяк, что стало серьёзным ударом для местной туристической отрасли, на долю которой здесь приходится 10% ВВП. По ряду оценок, падение доходов составит почти 600 миллионов евро, что заметно затруднит восстановление сектора, серьёзно пострадавшего из-за пандемии.

– Мы уже понесли серьёзные убытки, стало ясно, что перед нами встала огромная проблема, – говорит Вассос Сидиас, хозяин ресторана. – Посмотрим, насколько удастся покрыть полученный ущерб за счёт европейского и других рынков, на которые мы делаем теперь ставку. Через четыре месяца можно будет судить о результатах.

Разворот в направлении европейских туристов начался ещё несколько месяцев назад и осуществляется весьма энергично. До недавнего времени между Кипром и Францией отсутствовало прямое авиасообщение, но в этом сезоне будет выполняться 20 рейсов в неделю. Увеличилось и число прямых рейсов из Германии и скандинавских стран. Помимо этого, развитие получил ряд новых инициатив, например, открылись отели для веганов, организованы винные туры по живописным горным деревням.

– Речь идёт об утрате доходов в размере 600 миллионов евро, – поясняет Саввас Пердиос, заместитель министра туризма Кипра. Это немало с учётом того, что в 2019 году доходы туристического сектора составили 2,7 миллиарда евро. При этом для восполнения ущерба нам не требуется такого же количества туристов из других стран. Дело в том, что большинство российских туристов прибывают по путёвкам туроператоров. Поэтому в среднем их ежедневные расходы в месте пребывания ниже, чем у туристов из многих других стран.

При этом туроператоры дают понять, что по-прежнему не оставляют попыток организовать поездки российских туристов на Кипр и рассматривают возможность перелётов через страны, с которыми у России сохраняется авиасообщение – Сербию, Грузию и Израиль.