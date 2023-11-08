Климат и пост-ковид: что мешает восстановлению туризма?

By Euronews

Туристическая индустрия столкнулась с многочисленными финансовыми трудностями. Климатический кризис – одна из крупнейших проблем сегодняшнего дня, стоящих перед туризмом. На этом фоне открылась в Лондоне очередная ежегодная выставка World Travel Market.

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Экстремальные погодные явления, экономическая и геополитическая неопределенность, - мировая индустрия путешествий и туризма сталкивается с новыми препятствиями. На столь тревожном фоне проходит на этот раз ежегодная торговая ярмарка World Travel Market в Лондоне.

Васил Жигало, директор World Travel Market:

"Очевидно, что одной из проблем является финансовое давление, которое мы испытали в последние несколько лет, высокая процентная ставка. Но на самом деле мы увидели, что люди не готовы идти на компромисс, они все еще тратят деньги на путешествия".

Из-за высоких температур и лесных пожаров это лето выдалось для Греции непростым. Климатический кризис является одной из крупнейших проблем современности, стоящих перед путешествиями и туризмом.

Димитрис Франгакис, генеральный секретарь Национальной туристической организации Греции:

"Я настроен оптимистично, поскольку у нас есть план по адаптации нашей экономики, нашего общества, нашей окружающей среды и, конечно же, нашего туризма к проблемам изменения климата. Я думаю, нам удастся избежать слишком большого негативного влияния на туризм".

Туризм восстанавливаются после Covid. По данным Всемирной туристической организации ООН, в период с января по июль 2023 года число международных туристов достигло 84% от допандемического уровня.

Дэйв Гуджер, управляющий директор EMEA (экономика туризма):

"Люди больше ищут пакетные туры. Они ищут более дешевые направления. Но в то же время мы видим, что путешествия класса люкс переживают настоящий бум. Так что на туристическом рынке каждый найдет что-то для себя. Люди стремятся путешествовать при любой возможности".

А поскольку путешественники возвращаются, основное внимание в пунктах назначения уделяется контролю над цифрами.

Анна Кекелиа, Национальное управление туризма Грузии:

"Ответственные путешественники очень важны для нас. Это означает, что мы делаем упор на качество, а не на количество. Это означает, что мы также думаем и развиваем на данном этапе такие курорты, которые вам не разрешат просто посетить, где вам даже не разрешено водить машину".

Путешествия и туризм — это отрасль, находящаяся в режиме адаптации, она определяет свое будущее на 2024 год и далее.