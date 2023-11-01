Кармел и Биг-Сур: средиземноморский шарм Калифорнии

Рай для сёрфингистов, богемы и битников: автор серии "Заметки из США" Фой Вэнс познакомился с живыми традициями Кармела и побывал на побережье Биг-Сур, где занятия сёрфингом и шум океана помогают создавать музыку.

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"Меня зовут Фой Вэнс. Я автор-исполнитель из Северной Ирландии. Я объездил весь мир, но есть место, чья музыка всегда зовет меня обратно – это США.

Я отправился в путешествие по разным городам Америки,чтобы познакомиться с их музыкой, кухней и культурой. Эту серию репортажей я назвал "Заметки из США". Сегодня я исследую один из самых красивых участков побережья Калифорнии, расположенный всего в 2 часах езды к югу от Сан-Франциско".

"Музыка и сёрфинг прекрасно сочетаются"

Кармел (Carmel-by-the-Sea) – один из самых потрясающих маленьких городов США, выделяющийся своей индивидуальностью, славящийся музыкой и искусством.

В 40 км отсюда – обрывистая береговая линия Биг-Сура, заросшая секвойными лесами, отсюда открывается невероятный вид на Тихий океан.

Первым делом Фой Вэнс отправился на белые пляжи Кармела, чтобы поймать волну с инструктором по сёрфингу Зейном Ридом. По словам Рида, полуостров Монтерей – "одно из лучших мест в Калифорнии для занятий сёрфингом".

– Ты так быстро всё усвоил.

– Всего пара попыток – и ты уже на ногах.

– Знаешь, если бы я жил здесь, то не расставался бы с доской. Это ведь и физическая нагрузка, хоть в тренажёрку не ходи.

– Именно так. Ты наслаждаешься природой, а заодно осваиваешь новое хобби.

Кармел-Бич находится в заповедной зоне, здесь запрещены моторные плавсредства, кроме лодок береговой охраны и спасателей.

Рид убеждён, что музыка и сёрфинг прекрасно сочетаются: "Невозможно отделить одно от другого: мы слышим музыку волн, слышим музыку океана. Знаешь, это очень музыкальный городок. Здесь живут знаменитые музыканты, здесь много творческих людей, увлечённых своим делом".

"Я часто советую своим ученикам во время катания напевать про себя какую-нибудь мелодию, пока они ловят волну, чтобы создать некий саундтрек к сеансу сёрфинга. Это своего рода медитация", – добавил он.

Средиземноморский шарм американского побережья

Но не только пляжи и сёрфинг привлекают туристов в Кармел. Этот город был меккой для художников, писателей и музыкантов, начиная с XIX века. Сегодня здесь открыто более 100 студий, галерей и магазинов, в которых представлены работы художников со всего мира.

"Прогуливаясь по городу, я почувствовал, что, хоть я и нахожусь в Америке, я как будто в Греции или Италии, в общем где-то в странах Средиземноморья", – говорит североирландский музыкант местной легенде Андрее Картер.

Андреа Картер. Euronews

Как рассказала джазовая певица, в 1906 году в Сан-Франциско произошло сильное землетрясение, возникла серия пожаров. Многие деятели искусства, в том числе фотограф Арнольд Генте, наблюдали, как рушатся их дома. Многие частные коллекции были утрачены. Генте и его товарищи по цеху воспользовались тем, что земля в Кармеле стоила дешевле. Так началась "арт-колонизация" деревни.

"В местной газете даже поместили объявление: художники, музыканты, писатели, поезжайте в Кармел, и они приехали. Вот как Кармел стал богемным городком с богатыми культурными традициями", – пояснила она.

Гуляя по улицам, можно заметить, что на фасадах домов много художественных деталей. Всё здесь сделано из благородных материалов, именно поэтому по городу так приятно гулять.

"Обязательно сходите послушать живую музыку, – посоветовала Андреа. –Концертный зал Sunset Center рассчитан на 700 мест. Это потрясающее место, сюда приезжают с гастролями музыканты со всего мира и дают большие концерты".

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По стопам Генри Миллера

"Кармел и его береговой ландшафт очень меня вдохновили, – признаётся Фой Вэнс, – и мне захотелось понять, какое влияние этот пейзаж оказывает на музыкантов. Я снова в пути".

Через несколько минут езды по легендарному прибрежному шоссе вдоль Биг-Сура он прибыл в Мемориальную библиотеку Генри Миллера. Это некоммерческий центр искусств, книжный магазин и концертный зал, где всё посвящено жизни автора романов "Тропик рака" и "Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха".

Джейк Падор, местный музыкант, работающий в фонде, рассказал Вэнсу, как Биг-Сур повлиял на звучание его музыки: "Я стараюсь черпать как можно больше вдохновения в этом месте. Мне приятно знать, что сюда приезжают люди со всего мира и говорят, что это лучшая площадка, на которой они когда-либо выступали. Сюда приезжают, чтобы быть наедине с природой и обрести свой кусочек рая".

Джейк Падор. Euronews

"Я называю это место "Волшебный берег", – говорит он. – Воздух здесь так сладко пахнет. Я нигде больше не встречал такого воздуха. Биг-Сур оказал глубокое влияние на звучание моей музыки. До приезда сюда я играл совсем в другом стиле, и из меня просто вырвались новые звуки. Это очень спонтанная музыка, она помогает мне почувствовать, что мои раны затягиваются, почувствовать в себе энергию, и в некотором роде преобразиться через звук. Ретрофутуристическая музыка!"

Это магия Биг-Сура. Биг-Сур, как сказал Генри Миллер, находится "в преддверии былого". Здесь тебя настигает ностальгия, и ты приветствуешь день грядущий. Что-то вроде ощущения нового начала. Джейк Падор музыкант

Фой Вэнс: "Думаю, всем, кто путешествует по тихоокеанскому побережью, нужно обязательно посетить этот район Калифорнии. Кармел и Биг-Сур – это особые места, располагающие к творчеству, здесь потрясающие виды, пляжи, музыка и сотни магазинов, галерей и ресторанов в шаговой доступности. Кажется, здесь можно делать всё что угодно или не делать ничего".