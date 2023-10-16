Утечки метана: шведские ученые ищут источники

Ученые исследовательской базы Аскё на юге Швеции изучают загадки, связанные с метаном. Они обеспокоены тем, что уровень этого газа в атмосфере быстро растет, и никто точно не знает, почему.

Самый жаркий сентябрь

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Но сначала посмотрим на последние данные Службы климатических изменений Copernicus. В глобальном масштабе нынешний сентябрь оказался самым теплым за всю историю наблюдений: температура на 0,9 градуса превысила средний показатель 1991-2020 гг. В Европе этот месяц также был самым жарким с температурой выше средней на 2,5 градуса.

Рекорды сентября. Euronews/Copernicus Climate Change Service

Франция, Бельгия, Германия, Польша и Австрия - среди стран, где в первый месяц осени было жарче обычного. А в некоторых регионах Европы и Северной Африки сентябрь оказался еще и необычайно дождливым. На карте аномалий осадков темно-синим цветом отмечены ливни, принесенные штормом "Даниэль". Он вызвал разрушительные наводнения в Ливии, Греции, Турции и Болгарии.

Тем временем в Антарктике площадь морского льда в сентябре оказалась на 9% ниже среднего значения за 1991-2020 гг. Показатель - на рекордно низком уровне уже пятый месяц подряд.

Метан в атмосфере: откуда ?

Концентрация метана в атмосфере тем временем растет. Это вызывает беспокойство, ведь метан - мощный парниковый газ. Группа шведских ученых пытается разобраться.

Известно, что метан выделяется из огромного количества природных и антропогенных источников; исследователи хотят узнать, сколько газа поступает из прибрежной зоны Балтики, которую редко проверяют с этой точки зрения.

Динамика присутствия метана в атмосфере. Euronews/Copernicus Climate Change Service

"Мы установили на поверхности воды аппарат для измерения метана, углекислого газа и водяного пара, - рассказывает Теа Бисандер, аспирант университета Сёдертёрна. - В целом ясно, что метан поступает с морского дна, но какие места выделяют то или иное его количество? В этом вся сложность".

Понять, сколько метана поступает из прибрежных районов - небольшой, но важный шаг в поиске ответа на главный вопрос: почему уровень метана так резко растет?

Теа Бисандер ище разгадку метанового парадокса. Euronews

"Идет ли речь о природном источнике, антропогенном или промышленном? Вот одна из главных проблем, стоящих перед нами", - говорит Фолькер Брюхерт, доцент кафедры геохимии Стокгольмского университета - Что вызывает скачки количества метана с течением времени?"

За последние 20 лет содержание метана в атмосфере увеличилось. Но в отличие от выбросов CO2, динамика не была постоянной. "В 2000-х годах рост содержания метана практически остановился на несколько лет, причины этого до сих пор обсуждаются", - рассказал Climate Now Винсент-Анри Пеух, директор Службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Газ поступает из трех различных источников. Одна треть - из таких отраслей промышленности, как нефтегазовая; треть - из сельского хозяйства, включая животноводство, и еще одна треть - из природы.

Секреты - в природе

Какой из этих источников ответственен за недавний скачок содержания метана? Эксперты говорят, что нам необходимо больше информации о том, что происходит в природе. "Мы знаем, что сельскохозяйственные эмиттеры, очистные сооружения выбрасывают больше, чем некоторые прибрежные системы. Однако на планете остается множество прибрежных зон, которые недостаточно учтены", - поясняет Фолькер Брюхерт.

Другими малоизученными областями признаны озера, реки, водно-болотные угодья, агроплощади и леса. Однако понять, как функционирует природа, не так-то просто.

"В засушливых районах воздух попадает на поверхность почвы, где находятся бактерии, питающиеся метаном. Так что это - зона его поглощения, - пояснил Дэвид Баствикен, профессор кафедры изменения окружающей среды университета Линчепинга. Он добавил, что в более насыщенных водой болотистых районах в почве созданы анаэробные условия, и микроорганизмы вырабатывают метан, а значит, речь идет об источниках газа.

"Лес позади нас выглядит сухим, поэтому он, вероятно, сейчас стал поглотителем метана. А вот лес влажный может быть источником выбросов", - комментирует ученый.

Ландшафты меняются, и есть подозрение, что по мере потепления планеты бактерии, вырабатывающие метан, становятся активнее. А это только ускорит потепление, ведь метан - мощный парниковый газ.

"Безусловно, изменение климата приведет к тому, что экосистемы будут потенциально выделять больше метана. На данный момент невозможно определить, делают ли они это уже сегодня и можно ли увязывать наблюдаемые нами изменения напрямую с изменением климата", - поясняет Винсент-Анри Пеух.

По мнению Дэвида Баствикена, дефицит ресурсов, необходимых для отслеживания выбросов метана, не позволяет лучше понять тенденцию: "У нас не так много станций мониторинга, - говорит ученый. - Это большая проблема, мешающая понять естественные процессы. Мониторинг более интенсивен в промышленной сфере, поскольку метан является ценным энергоносителем, но есть немало не известных нам лазеек, через которые он также утекает".

"Лучшее, что мы можем сделать - предотвратить антропогенные выбросы. Это даст двойной эффект: частично уменьшит собственно антропогенный вред и сократит будущие природные выбросы", - заключает Баствикен.