1000 туристов на 1 жителя: в этой швейцарской деревне снимали сериал

Euronews

В швейцарскую деревню Изельтвальд приезжают тысячи поклонников южнокорейского сериала "Аварийная посадка любви". На тысячу туристов здесь приходится один местный житель.

После того как одна из сцен южнокорейского сериала "Аварийная посадка любви" была снята в Изельтвальде, в крошечной швейцарской деревне появились тысячи его поклонников.

По словам менеджера местного офиса по туризму Тиции Вайланд, с прошлого года в деревне с населением около 400 человек на каждого местного жителя приходится 1000 посетителей.

Популярный сериал впервые вышел в эфир в декабре 2019 года. Но поскольку коронавирусные ограничения были сняты в большей части Азии только недавно, поклонники сериала начали исполнять свои мечты о путешествиях лишь сейчас.

"Я думаю, что почти все в Изельтвальде рады большому количеству туристов, потому что это важная часть деревни, и мы все привыкли к тому, что здесь бывают туристы, особенно в летнее время, — рассказывает Вайланд, — но такое количество туристов, приехавших так внезапно, да еще и с коротким визитом, было довольно ошеломляющим".

В чем романтическая привлекательность Изельтвальда?

В сериале есть одна сцена, которая заставляет сердца туристов биться, и в ней появляется фортепиано в конце причала.

"Нам, южнокорейцам, невозможно встретить северокорейцев, — объясняет Ханей Ли, приехавшая с друзьями из Южной Кореи. — Но в драме они влюбляются друг в друга и встречаются в Швейцарии, и это много значит".

Посещение места из любимого сериала или фильма вызывает особый восторг, недавно обнаружила 38-летняя туристка с Филиппин Изабель Палиджон: "Это замечательное и потрясающее чувство, потому что они побывали здесь. Это очень приятное чувство".

Минь Ха, приехавший из Вьетнама, говорит: "Я думаю, что это одно из самых романтичных мест в мире, поэтому я тоже приехал. Думаю, что корейские кинорежиссеры сделали очень хороший выбор, и каким-то образом это помогло этому городу стать более популярным в мире".

Страдает ли Изельтвальд от чрезмерного туризма?

Однако причал — это не просто фон для красивых селфи. Он предназначен для небольших лодок, которые причаливают к Изельтвальду, объясняет Вайланд, а также для людей, посещающих близлежащий ресторан.

Приток посетителей, сходящихся в одном месте, стал "интересным явлением для такой маленькой деревни, как Изельтвальд", говорит руководитель местного туристического бюро.

"Он очень красивый. Он красивый не только для корейцев, — добавляет она. — Он красив для людей во всем мире. Это как рай на земле, но мы хотим постараться сохранить его таким. Это то, чего мы пытаемся достичь".