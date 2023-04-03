Шведские учёные запустили ракету с барием для изучения северного сияния

Roselyne Min и AFP

В конце марта лучи и световые ореолы синего, фиолетового и зелёного цветов пронзали ночное небо над Швецией, и речь не о привычном для арктического региона природном явлении. Исследователи нашли способ воссоздавать неуловимое северное сияние искусственным путём, чтобы лучше изучить его секреты.

Группа учёных из Шведского института космической физики запустила 23 марта зондирующую ракету "BROR" из космического центра Esrange на Крайнем Севере. Когда ракета поднялась на высоту 240 километров, она выпустила в ионосферу барий – химическое вещество, благодаря которому получаются цветные фейерверки. Участники эксперимента на протяжении нескольких минут наблюдали за волнами зеленовато-белых огней.

"Это был, пожалуй, один из самых красивых запусков ракет, которые я наблюдал с космодрома Esrange", – заявил Кристер Сьёландер, вице-президент по научному обслуживанию и руководитель отдела полезных нагрузок и лётных систем Шведской космической корпорации.

"Но что более важно, это исследование проложит путь к более глубокому пониманию полярного сияния и того, как оно влияет на критическую инфраструктуру, расположенную в космосе и имеющую решающее значение для развития нашей цивилизации", – добавил учёный.

Предполагается, что воссоздание северного сияния поможет усовершенствовать прогнозирование погоды в верхних слоях атмосферы или ближнем космосе, что поможет защитить спутники и другие критически важные телекоммуникационные объекты.

Aurora Borealis выводит из строя спутники?

Полярное сияние возникает во время геомагнитных бурь, когда заряженные частицы сталкиваются с газами в верхних слоях атмосферы Земли, но чрезвычайно мощные эпизоды могут повредить навигационные системы.

В феврале 2022 года геомагнитная буря поразила до 40 совершенно новых спутников Starlink, в компании Space X сообщили о их потере.

"Сегодня люди не могут представить себе жизнь без GPS, спутникового телевидения и мобильных телефонов. А чтобы это всё работало, нужно понимать, что такое космическая погода", – говорит Тима Сергиенко, ведущий научный сотрудник Шведского института космической физики.

Подобные эксперименты проводятся по всему миру уже несколько десятилетий, но, по словам шведских экспертов, сейчас технологии и оптическая аппаратура для наблюдений гораздо более совершенны.

В день запуска ракеты "BROR" сильнейшая за последние шесть лет геомагнитная буря потрясла магнитное поле Земли. Северное сияние залило небо над Скандинавией, США и Канадой. При этом несколько менее эффектное искусственное "шоу", устроенное шведскими учёными, в итоге "перекрыло" настоящую люминесценцию, которая наблюдалась в естественных условиях на севере страны.