Дворец Тиберия в Риме открылся после 50 лет реставрации

By Euronews Travel и AP

Дворец Тиберия на Палатине был закрыт на реставрацию полвека назад. С 21 сентября в нем вновь могут побывать все желающие.

Дворец Тиберия, которому насчитывается почти 2000 лет, был резиденцией правителей древнего Рима в императорский период. Из огромного здания открывался великолепный вид на расположенный внизу Римский форум.

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После пяти десятилетий реставрационных работ у жителей и гостей итальянской столицы появилась возможность побывать в нем и посмотреть новую выставку.

В ходе раскопок были обнаружены артефакты, относящиеся к эпохе после падения империи.

Дворец эпохи Нерона

Директор археологического парка "Колизей", в состав которого входит Палатинский холм, назвала отреставрированный домус Тибериана "дворцом знати высшего класса". Накануне открытия Альфонсина Руссо процитировала слова римского поэта I века о том, что огромный дворец кажется "бесконечным" и что "его грандиозность подобна грандиозности неба".

Первые посетители дворца Тиберия AP Photo/Gregorio Borgia

Хотя дворец назван в честь Тиберия, правившего империей после смерти Августа, археологические раскопки показывают, что фундамент дворца был заложен при императоре Нероне, вскоре после пожара 64 года, уничтожившего большую часть города.

После падения Римской империи дворец был заброшен на несколько столетий, пока в 1500-х годах семья Фарнезе не разбила вокруг руин обширный сад.

Вид на Римский форум с балкона отреставрированного дворца Тиберия AP Photo/Gregorio Borgia

Благодаря тому, что дворец вновь открыт для посетителей, сегодня они могут лучше представить себе путь, которым древние императоры и их придворные добирались до своих покоев.

Сотни артефактов выставлены на всеобщее обозрение

Комплекс, построенный на северо-западном склоне холма, считается первым настоящим императорским дворцом. Помимо резиденции императора, в него входили сады, культовые сооружения, помещения для преторианской гвардии, охранявшей правителя, и служебный квартал для рабочих, выходивший на Римский форум.

Первые посетители обновленного дворца Тиберия AP Photo

Раскопки и реставрационные работы, проводившиеся в том числе и во время пандемии коронавируса, когда в течение нескольких месяцев туризм был сведен к минимуму, помогли археологам собрать воедино то, что Руссо называет многовековой историей места, которое "каким-то образом оказалось забытым".

На выставке для посетителей вновь открытого дома представлены сотни найденных экспонатов: недавно обнаруженные статуэтки, украшения и древние монеты.