Италия, Малайзия, США: Какие страны объявили войну Airbnb?

По всему миру растёт число городов и стран, где вводят ограничения или вовсе запрещают бронирование через сервис для аренды жилья Airbnb. Его обвиняют в завышении цен, ущемлении прав местных жителей и подпитке овертуризма.

От Мальорки до Гавайев, от Лондона и до Монреаля - против сервиса Airbnb, которая позволяет владельцам недвижимости сдавать свои дома и комнаты туристам, ополчились многие популярные у туристов города.

На прошлой неделе в итальянской Флоренции наложили запрет на новые предложения Airbnb по аренде жилья в историческом центре города. Аналогичные меры могут ввести по всей Италии.

На малазийском острове Пенанге тоже запретили бронирование через подобные сервисы.

Где в Европе Airbnb запрещен или ограничен в использовании?

Франция: Париж ограничивает количество дней аренды

Парижанам, желающим разместить объявление на такой платформе, как Airbnb, необходимо пройти специальную регистрацию в мэрии города. Они могут сдавать своё основное жилье в аренду максимум на 120 дней в году.

Иную недвижимость можно сдавать на срок и больше, но для этого её надо задекларировать как "меблированную туристическую", что налагает на владельца дополнительные финансовые обязательства.

В городе даже есть специальное подразделение, которое выявляет и штрафует нарушителей.

Германия: Берлин вводит строгие правила для Airbnb

Берлин уже водил запрет на Airbnb, но позже его сняли. Однако строгие правила остаются, несоблюдение которых карается большими штрафами.

Владельцы-пользователи Airbnb в пределах города должны иметь специальное разрешение на краткосрочную сдачу в аренду всего объекта. Вторичное жилье можно сдавать туристам максимум на 90 дней в году.

В Мюнхене этот срок не должен превышать восеми недель, после чего также необходимо получить спецразрешение.

В Штутгарте хозяева, сдающие более половины своей недвижимости на короткий срок, ограничены 10 неделями в год.

Италия: законопроект в разработке

К наложившим ограничения на работу сервиса Риму и Флоренции уже вот-вот присоединятся Венеция и Милан.

Министерство туризма Италии разработало закон, ограничивающий краткосрочную аренду жилья по всей стране. Цель состоит в том, чтобы поддержать города, которые переживают жилищный кризис и борются с чрезмерным туризмом.

Законопроект коснётся тех, кто сдаёт жильё на срок менее месяца.

Нидерланды: Амстердам ставит Airbnb бюрократические препоны

В Амстердаме можно предоставить своё жильё приезжим в аренду на максимум 30 ночей в году. На случай превышения этого лимита требуется разрешение местной администрации.

Португалия: лицензии платформам больше не выдаются

Чтобы бороться с ростом цен на съёмное жильё, Португалия прекратила выдачу новых лицензий Airbnb и другим подобным платформам. Исключение: удалённые районы, сельская местность.

Все лицензии на аренду жилья для отдыха отныне подлежат пересмотру каждые пять лет. Также внедряется новая система контроля цен на аренду жилья.

Испания: аренда в Барселоне ограничена

В 2021 году Барселона стала первым европейским городом, запретившим сдавать комнаты в домах и квартирах на короткий срок (менее чем на 31 день). Сайт Airbnb проверяют, объявления нарушителей удаляют. Сдача в аренду целых домов или квартир по-прежнему разрешена при наличии соответствующей лицензии.

Примерно такие же правила действуют в Пальме. Власти Валенсии также планируют ужесточить нормы работы платформы в городе.

Великобритания: Лондон сократил сроки аренды

В Лондоне с недавних пор разрешено сдавать недвижимость через с Airbnb только на максимум 90 ночей в год без каких-либо бюрократических проволочек.

В Эдинбурге для сдачи в аренду второго дома на Airbnb требуется разрешение на планирование. Объявленный в декабре 10-летний план развития города может позволить городскому совету вовсе запретить краткосрочную аренду.

В Северной Ирландии любой, кто занимается размещением туристов на платной основе, в том числе через Airbnb, должен пройти процедуру сертифицирования.

Где Airbnb запрещён или ограничен в США и Канаде?

Растёт число городов и штатов в США, где тоже ужесточают нормы в отношении Airbnb. В некоторых из них это помогает бороться с овертуризмом и, в то же время, поддерживать прибыльность собственников недвижимости.

Власти страдающего от чрезмерного потока приезжих и завышенных цен на жилье Гавайи, запретили аренду сроком менее 90 дней на острове Оаху, где находится знаменитый пляж Вайкики. В отдельных округах с этого года также разрешено вводить свои собственные правила постепенного отказа от краткосрочной аренды.

Известный как родина Элвиса Пресли и место, где был убит Мартин Лютер Кинг-младший, Мемфис, штат Теннесси - тоже популярное у туристов направление.

С июля текущего года новых собственников с Airbnb в этом городе обязуют оформлять лицензию. Им нужно будет застраховать жилой объект на сумму не менее 1 миллиона долларов (930 000 евро) и гарантировать нахождение ответственного за охрану порядка лица в радиусе 80 км для реагирования в случае нарушения городских постановлений, например, превышение допустимого уровня шума.

Палм-Спрингс, что в Калифорнии, ограничил время, на которое недвижимость может быть сдана в краткосрочную аренду, до 26 дней. Причём, для этих целей доступно лишь 20% всего жилого массива. В Сан-Франциско, действует 90-дневный лимит аренды и целый перечень правил, которые строго должен соблюдать каждый пользователь Airbnb.

Надеясь таким образом наладить дела с обеспечением жильём населения, власти Квебека тоже решили взять в тиски популярный сервис. Краткосрочная аренда в Монреале фактически под запретом.

В Ванкувере также действует ограничение на 30 ночей проживания для квартиросъемщиков, а недвижимость должна быть основным местом жительства владельца. В Торонто Airbnb-хозяева могут принимать гостей только 180 дней в году.