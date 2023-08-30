Сотни рейсов были отменены или задержаны из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением в Великобритании. Знание своих прав может помочь вам добиться возврата денег, компенсации или получить билет на другой рейс до места назначения.

Пассажиры в британских аэропортах столкнулись в понедельник с серьезными проблемами из-за технической неполадки, связанной с управлением воздушными судами.

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Национальная служба воздушного движения Великобритании принесла извинения за возникшие перебои и сообщила, что "выявила и устранила" техническую проблему.

"В настоящее время мы тесно сотрудничаем с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы как можно эффективнее управлять рейсами", - говорится в заявлении.

Однако это сказалось на планах тысяч пассажиров. Конец августа - самое напряженное время в году в сфере авиаперевозок, поскольку завершаются летние каникулы и люди спешат домой.

Если ваш рейс задержан или отменен, на что вы имеете право?

Что делать, если мой рейс отменен из-за проблем с воздушным движением в Великобритании?

Если ваш рейс отменен, вы имеете право выбрать один из трёх вариантов: возврат денег, изменение маршрута или даты поездки.

Авиакомпания обязана постараться доставить вас в пункт назначения как можно скорее, даже если для этого придется воспользоваться услугами другого перевозчика.

Если она не в состоянии изменить маршрут или обеспечить перелет на сопоставимых условиях перевозки в кратчайшие сроки, вам возместят стоимость билетов.

Если авиакомпания не предоставила право выбора перебронировать билет, а вы купили другой, чтобы добраться домой на сопоставимых условиях, вам обязаны вернуть разницу в стоимости между неиспользованным билетом и новым.

Вы имеете право выбора, даже если отмена произошла после того, как самолет вылетел, но был вынужден вернуться в аэропорт.

Соглашаясь на изменение маршрута, знайте, что это уже считается не отменой, а задержкой. Не забывайте, что вы можете выбрать другую дату вылета и не обязаны отправляться в дорогу как можно раньше.

Авиакомпании также обязаны предоставить вам выбор при возмещении расходов: наличные или ваучер.

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Пассажиры задержанного рейса в аэропорту Хитроу AP Photo

Что происходит, если мой рейс задерживается?

Права пассажиров могут варьироваться в зависимости от продолжительности задержки и расстояния перелета.

Вы имеете право на помощь, если задержка составляет не менее двух часов, и на компенсацию, если задержка составляет не менее пяти часов.

Если ваш рейс задерживается на два часа на маршруте менее 1500 км, на три часа на маршруте от 1500 до 3000 км или на четыре часа на любых других, то вы имеете право на дополнительную помощь.

Авиакомпания должна предоставить питание, напитки, размещение и трансфер до места проживания, если это необходимо. Вы также имеете право на бесплатные телефонные звонки, доступ к электронной почте и факсу.

Если вам придется заплатить за что-либо из вышеперечисленного, авиакомпания обязана возместить расходы. Только не забывайте сохранять чеки и не тратьте больше разумного. Маловероятно, что вам возместят расходы на роскошные отели или алкоголь.

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Компенсация положена за все отмененные рейсы?

Управление гражданской авиации Великобритании заявляет, что "если авиакомпания не виновата в случившемся, не стоит рассчитывать на компенсацию".

Сбои, вызванные такими причинами, как экстремальные погодные условия, забастовки сотрудников аэропортов и авиадиспетчеров или другие "чрезвычайные обстоятельства", не подлежат компенсации".

Однако при других обстоятельствах, возникших по вине авиакомпании, когда Ваш рейс отменен менее чем за 14 дней до запланированной даты вылета, Вы можете рассчитывать на компенсацию.

Размер компенсации составляет 250 евро на человека для рейсов на расстояние до 1500 км или менее и 400 евро для рейсов протяженностью от 1500 до 3500 км. Для всех рейсов протяженностью более 3 500 км эта сумма составляет 600 евро.

Это также означает, что если за две недели до поездки вы не получите уведомления об отмене рейса, то вероятность того, что рейс состоится, повышается.

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Вы также можете рассчитывать на компенсацию, если прибудете в пункт назначения с задержкой более чем на три часа. Как и в случае с отменой рейса, размер компенсации зависит от дальности полета.

Забастовка в Бельгии. Табло отправления международного аэропорта Брюсселя 20 июня 2022 года AFP

За какие полеты я могу получить компенсацию?

Вопрос о том, защищены ли вы нормами ЕС, зависит от ряда факторов, но все может быть не так однозначно, как вы думаете.

Правила ЕС применяются, когда:

ваш рейс выполняется на территории ЕС, независимо от того, какая авиакомпания предоставляет услугу перевозки

ваш рейс прибывает в страну Евросоюза из-за пределов ЕС и выполняется европейской авиакомпанией

ваш рейс вылетает из ЕС, независимо от того, какая авиакомпания его выполняет

Жалоба или претензия будут удовлетворены, если вы не смогли совершить поездку не по своей вине. Помните, что в аэропорт нужно приезжать не позднее чем за два часа до вылета, иметь при себе билет или подтвержденное бронирование.

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Если вы еще не забронировали билет на самолет, почему бы не рассмотреть другие варианты?

Европа с ее железнодорожной сетью протяженностью более 200 000 км - рай для путешественников.

Почему бы не посмотреть Италию или Испанию из окна поезда?

Это и для планеты лучше - по данным Европейского агентства по охране окружающей среды, на железнодорожные перевозки приходится 14 г выбросов CO2 на каждую пассажирскую милю. При авиаперевозках на то же расстояние - 285 граммов.