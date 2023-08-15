Пожар во французском кемпинге: виновата жара

На испанской границе в департаменте Восточные Пиренеи загорелись 500 гектаров леса. Очаг быстро взяли под контроль, однако власти и пожарные не считают, что угроза миновала..

Лесной пожар во Франции, из-за которого эвакуировали более 3 тысяч человек из кемпингов и деревень близ испанской границы, удалось локализовать, но угроза в департаменте Восточные Пиренеи сохраняется. Пик возгораний пришелся на вторую половину дня понедельника

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Пожар начался на фоне жары и ветра. По мере улучшения ситуации людям разрешили забрать вещи. "Это нужно, чтобы поддержать моих детей, моей дочке 6, она плакала, нам удалось спасти ее мягкие игрушки", - рассказывает женщина, которой в ночь на вторник пожарные позволили взять кое-что из дома.

Власти сообщили, что огонь уничтожил около 500 гектаров территории, в том числе территорию кемпинга, но большинство домов спасены. Многие отдыхающие и местные жители уже вернулись к себе. В регионе возобновлено движение по автотрассе и железной дороге. Сообщается, что в ходе борьбы с огнем пострадали 18 пожарных, один - серьезно.