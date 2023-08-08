Следующим летом вы сможете предъявить претензии по туристической страховке, если экстремальные погодные условия повлияют на ваш отпуск

Туристы приморского отеля на греческом острове Родос при приближении пламени хватали ведра с водой для бассейна и влажные полотенца, спеша помочь персоналу и местным жителям потушить один из лесных пожаров, угрожавших средиземноморским регионам во время недавней аномальной жары.

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"Благодаря быстрой командной работе к моменту прибытия пожарной бригады большая часть огня уже была ликвидирована, - рассказала Елена Коростелева из Великобритании, отдыхавшая в отеле Lindos Memories. - На следующее утро некоторые встревоженные гости прервали свой отпуск, но большинство остались, поскольку курорт не пострадал от небольшого пожара за пределами его территории".

Как восстанавливается Средиземноморье после лесных пожаров?

Греческий остров, известный своими сияющими пляжами и древними достопримечательностями, залечивает раны после 11 дней разрушительных лесных пожаров в июле.

После того как тысячи людей были эвакуированы во время оживленного летнего сезона, Родос оценивает, как кризис повлияет на его жизненно важный туристический сектор, который обеспечивает большую часть его экономики и около 20% экономики Греции.

То же самое можно сказать и о других средиземноморских направлениях, таких как Италия и Испания, где туристический сектор также страдает от аномальной жары и лесных пожаров.

По оценкам Евросоюза, Греция, Италия, Алжир и Тунис вместе взятые потеряли более 1350 кв. км угодий в результате пожаров, от которых в конце июля пострадали 120 тыс. человек. В ближайшие дни в Греции ожидается еще более сильная жара.

Мэр деревни Вильярдекиервос, расположенной в северо-западной части Испании, пострадавшей от пожаров прошлым летом, говорит, что туристы все еще приезжают сюда.

"В ближайшие несколько лет туризм будет немного страдать, хотим мы этого или нет, - говорит Роза Мария Лопес. - На туристических тропах нет деревьев, и это очень печально видеть. Но, несмотря ни на что, этот район по-прежнему высоко ценится туристами. Нам придется приспосабливаться".

Пожары отвернули туристов от сильно пострадавших районов Греции и Италии.

По словам Оливье Понти, вице-президента по аналитике компании ForwardKeys, имеющей доступ к данным о полетах, на острове Родос произошла массовая отмена рейсов, и такая же тенденция наблюдается на Сицилии.

Если поездки в Грецию в целом пострадали не слишком сильно, то Италии повезло меньше. По словам эксперта, "лесные пожары вызвали замедление темпов бронирования на многих итальянских направлениях, даже в тех местах, которые не находятся в зоне риска". Он также отметил падение продаж в Рим в последнюю неделю июля.

Даже в отсутствие огня летняя жара, усиливающаяся в связи с изменением климата, может отпугнуть путешественников.

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Этой проблемой обеспокоены владельцы гостиниц в прибрежном курортном городе Бенидорм на юго-востоке Испании, который уже давно является излюбленным местом отдыха британских и скандинавских туристов.

"Если волны жары будут повторяться каждое лето, это окажет значительное влияние на нашу экономику, - говорит Антонио Майор, председатель ассоциации гостиниц и туризма региона Валенсия, в который входит Бенидорм. - Наша деятельность сосредоточена на трех летних месяцах".

Это может означать, что туристы вместо этого отправятся на север, в скандинавские страны или Великобританию.

"Рекордные температуры в таких европейских странах, как Греция, Италия и Испания, похоже, не собираются снижаться с наступлением августа, поэтому гораздо более безопасным вариантом может считаться отдых на севере Европы", - говорит Тим Хентшель, генеральный директор цифровой платформы бронирования HotelPlanner.

По оценкам Всемирной метеорологической организации и Службы изменения климата ЕС Copernicus, июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

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По словам ученых, рекорды жары предвещают грядущие изменения по мере потепления планеты, в том числе увеличение числа наводнений, более продолжительные лесные пожары и экстремальные погодные явления, подвергающие опасности людей.

Как страхование путешественников адаптируется к экстремальной жаре

В связи с этим американская компания Sensible Weather, специализирующаяся на климатических технологиях, разрабатывает туристическую страховку, которая будет компенсировать людям убытки, если экстремальная жара испортит их отпуск.

В Великобритании, Франции и США компания уже начала предоставлять туристическим компаниям страховку "погодная гарантия", которая выплачивается путешественникам, если затяжной дождь испортит их пляжный отдых или не выпадет снег во время лыжной прогулки.

Если в середине дня в течение трех часов было 42 градуса по Цельсию и вы не могли выйти на улицу и заняться какой-либо деятельностью, мы могли бы вернуть вам деньги Ник Кэвеноу Sensible Weather

По словам основателя компании Ника Кэвеноу, в ближайшее время Sensible Weather добавит опцию покрытия от жары в преддверии следующего лета: "Люди все чаще спрашивают меня об этом, потому что они все чаще задумываются о таких вещах".

"В самом простом варианте, если в середине дня в течение трех часов было 42 градуса по Цельсию и вы не могли выйти на улицу и заняться какой-либо деятельностью, мы могли бы вернуть вам деньги", - говорит он.

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Как Родос пытается вернуться к прежней ситуации?

Родос ожидал, что число иностранных туристов увеличится на 8-10% по сравнению с рекордным 2022 годом, когда на греческий остров прилетело около 2,6 млн. человек, в основном из Великобритании и Германии.

Но после пожаров отмена рейсов в последнюю неделю июля превысила все бронирования, сделанные на аналогичную неделю 2019 года, говорит Понти из компании ForwardKeys.

Манолис Маркопулос, глава гостиничной ассоциации Родоса, оптимистично полагает, что восстановление числа туристов, прибывающих в те части острова, которые не пострадали от пожаров, может спасти большую часть прогнозируемого роста туризма.

"С каждым днем мы видим все больше туристов, - говорит он. - Я думаю, что к 8-10 августа мы вернемся к нормальному ритму работы всех этих курортов, на которые приходится около 90% от 220 тыс. мест на острове".

В пострадавших районах "некоторые смелые туроператоры уже приняли решение везти клиентов с этих выходных", - сказал Маркопулос. "Этим районам предстоит еще долгий путь, прежде чем они вернутся к нормальной жизни, но они не составляют и 10% от общей вместимости острова", - отметил он.

Новые бронирования для будущих поездок на Родос все же пострадали: на неделе 17 июля, когда начались пожары, они упали на 76% по сравнению с предыдущей. По словам Понти, в целом по Греции они сократились на 10%.

В то время как некоторые крупные британские операторы ненадолго отменили все рейсы на Родос, предлагая возврат денег тем, кто забронировал билеты в пострадавшие от пожаров районы, другие бюджетные авиакомпании продолжали предлагать места и сообщали о нормальных показателях поездок, отмечает Хентшель из HotelPlanner.

В Германии ведущий туристический оператор TUI вновь предлагает отдых во всех частях острова Родос после того, как прекратил полеты туристов.

"Мы нанесли бы еще больший ущерб жителям Родоса, если бы после лесных пожаров на остров больше не приезжали туристы", - заявил генеральный директор TUI Себастьян Эбель в интервью немецкому информационному агентству dpa.

На прошлой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что туристы, которые были вынуждены эвакуироваться во время лесных пожаров на Родосе, могут бесплатно вернуться в 2024 году.

Коростелева, отдыхающая на Родосе, считает, что пожары должны побудить к действиям против изменения климата.

"Это заставляет людей осознать, что мы причинили планете, что эти изменения могут быть не обратимы. Так что дело не только в туризме, - сказала Коростелева, возглавляющая Институт глобального устойчивого развития Уорикского университета. - Я думаю, что в этом четко прослеживается мысль о том, что нам необходимо начать действовать уже сейчас".